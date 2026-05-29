PSG-Arsenal : Luis Enrique répond à la punchline de Mikel Arteta, «on verra demain qui sera le meilleur...»

Axel Cornic

Champion en titre, le Paris Saint-Germain va tenter de réaliser le doublé ce samedi, avec une nouvelle finale de Ligue des Champions qui l’attend. Mais il faudra battre l’Arsenal de Mikel Arteta, qui après avoir remporté la Premier League, a bien l’intention d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès.

Ce sont peut-être les deux meilleures équipes d’Europe. Après avoir notamment éliminé Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich sur son chemin, le PSG va disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique pourraient entrer dans l’histoire avec un nouveau titre, mais il ne va pas falloir sous-estimer Arsenal, qui semble remonté à bloc.

« Il n'y a de motivation supérieure que de jouer la finale de la Ligue des Champions » Les Gunners viennent en effet de remporter la Premier League et lors des célébrations, Mikel Arteta a déjà annoncé la suite en lançant à ses joueurs : « Samedi, nous allons être Champions d’Europe ! ». Cela n’a évidemment pas manqué de faire parler ces derniers jours et lors de la conférence de presse organisée ce vendredi, Luis Enrique a été questionné sur la déclaration de son futur adversaire. « Il n'y a de motivation supérieure que de jouer la finale de la Ligue des Champions. On verra demain qui sera le meilleur. Je reste concentré sur ce qui est positif pour mon équipe et montrer notre meilleur niveau demain » a expliqué le coach du PSG.