PSG - Transfert de Julian Alvarez : «On en a marre», l’Atlético règle ses comptes dans la presse espagnole !

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son recrutement estival. Le club de la capitale aurait coché quelques noms sur sa liste, dont celui de Julian Alvarez. L’attaquant de 26 ans serait toutefois également dans le viseur du FC Barcelone, et est même annoncé plutôt proche de la formation catalane. L’Atlético de Madrid s’est donc permis de régler ses comptes avec le Barça dans la presse espagnole.

Le mercato promet d’être mouvementé du côté du PSG cet été. Les dirigeants parisiens entendraient offrir de nouveaux joueurs à Luis Enrique pour la saison prochaine. Le club de la capitale aurait notamment coché le nom de Julian Alvarez sur sa liste. Seulement, le champion du monde 2022 est annoncé plutôt proche du FC Barcelone ces derniers temps. L’Atlético de Madrid a donc réglé ses comptes avec la formation catalane, en pointant du doigt le comportement du Barça sur ce dossier.

«Barcelone se comporte comme une petite équipe» « On en a marre de ces mois et ces mois de mensonges, de demi-vérités ou d'informations inventées de toutes pièces, comme l'achat de maisons à Barcelone ou les questions absurdes posées à nos joueurs. Dans toute cette affaire concernant Julián, Barcelone se comporte comme une petite équipe. Le joueur n’est pas coupable. Julián a eu un comportement irréprochable et il s’agit d’une affaire qui ne le concerne pas » a expliqué une source des Colchoneros à AS. L’Atlético de Madrid en a visiblement assez des manœuvres du FC Barcelone pour s’attacher les services de Julian Alvarez et l’a bien fait savoir.