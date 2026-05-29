Mercato - Le PSG ou Barcelone : Julian Alvarez a choisi son prochain club !

Pierrick Levallet

Julian Alvarez devrait entamer un nouveau chapitre de sa carrière cet été. Sauf retournement de situation, l’international argentin devrait quitter l’Atlético de Madrid. Le champion du monde 2022 est convoité par plusieurs cadors européens, dont le PSG et le FC Barcelone. L’attaquant de 26 ans semble d’ailleurs avoir déjà tranché pour sa prochaine destination.

Le PSG risque de vivre un été assez agité sur le mercato. Alors que le choc face à Arsenal en finale de la Ligue des champions approche, le club de la capitale préparerait en parallèle son recrutement estival. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique pour la saison prochaine. Dans cette optique, le nom de Julian Alvarez est régulièrement revenu ces dernières semaines. L’international argentin devrait quitter l’Atlético de Madrid et serait également convoité par le FC Barcelone. Le joueur de 26 ans aurait d’ailleurs déjà tranché pour sa prochaine destination.

«Sa prochaine destination est très claire» « Julian Alvarez a déjà été clair avec l’Atlético de Madrid, il signera pas de nouveau contrat. Il veut partir. Et sa prochaine destination est très claire : c’est Barcelone » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Le champion du monde 2022 aurait d’ores et déjà fait son choix pour son avenir. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone saura convaincre l’Atlético de Madrid avec une offre alléchante. Le journaliste spécialiste du mercato a évoqué une proposition aux alentours de 100M€ qui devrait être dégainée prochainement.