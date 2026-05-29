Grégory Lorenzi : La révélation étonnante sur le contrat qu’il a signé avec l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis ce jeudi, l’OM a son nouveau directeur sportif. A la recherche d’un remplaçant à Medhi Benatia, le club phocéen a décidé de faire confiance à Grégory Lorenzi. Parti de Brest et attendu à Nice, il a finalement posé ses valises à Marseille. En effet, que la grande nouvelle a été officialisée, voilà qu’une révélation étonnante a été apportée sur le contrat de Lorenzi à l’OM.

Parti de Brest, Grégory Lorenzi est donc devenu le directeur sportif de l’OM. Alors que son nom était évoqué depuis plusieurs jours maintenant, le club phocéen a officialisé son arrivée ce jeudi. Dans un communiqué publié par l’OM, Lorenzi a notamment confié pour ses premiers mots : « Rejoindre l'Olympique de Marseille est une chance, un honneur et un grand défi que je suis fier de relever. Avant tout, je voudrais remercier le Président et le propriétaire pour leur confiance. Mon objectif est de contribuer à la construction d'un projet sportif durable, ancré sur des valeurs claires et sur la confiance accordée aux joueurs qui portent ces couleurs. Nous travaillerons avec exigence, dans l'intérêt du club et de ses supporters ».

Lorenzi à l’OM avec… un CDI Grégory Lorenzi est ainsi aujourd’hui le directeur sportif de l’OM. Et voilà qu’il aurait signé un contrat particulier avec le club phocéen. En effet, alors qu’il est habituel de voir des CDD être paraphés dans le monde du football pour une durée donc déterminée, selon les informations de L’Equipe, Lorenzi aurait signé… un CDI. Du côté de l’OM, on veut donc miser sur la stabilité avec ce dernier et cela serait notamment à l’initiative de Stéphane Richard, lui qui prendra ses fonctions de président du club phocéen le 2 juillet prochain.