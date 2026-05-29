Grégory Lorenzi : La révélation étonnante sur le contrat qu’il a signé avec l’OM

Depuis ce jeudi, l’OM a son nouveau directeur sportif. A la recherche d’un remplaçant à Medhi Benatia, le club phocéen a décidé de faire confiance à Grégory Lorenzi. Parti de Brest et attendu à Nice, il a finalement posé ses valises à Marseille. En effet, que la grande nouvelle a été officialisée, voilà qu’une révélation étonnante a été apportée sur le contrat de Lorenzi à l’OM.
Parti de Brest, Grégory Lorenzi est donc devenu le directeur sportif de l’OM. Alors que son nom était évoqué depuis plusieurs jours maintenant, le club phocéen a officialisé son arrivée ce jeudi. Dans un communiqué publié par l’OM, Lorenzi a notamment confié pour ses premiers mots : « Rejoindre l'Olympique de Marseille est une chance, un honneur et un grand défi que je suis fier de relever. Avant tout, je voudrais remercier le Président et le propriétaire pour leur confiance. Mon objectif est de contribuer à la construction d'un projet sportif durable, ancré sur des valeurs claires et sur la confiance accordée aux joueurs qui portent ces couleurs. Nous travaillerons avec exigence, dans l'intérêt du club et de ses supporters ».
Lorenzi à l’OM avec… un CDI
Grégory Lorenzi est ainsi aujourd’hui le directeur sportif de l’OM. Et voilà qu’il aurait signé un contrat particulier avec le club phocéen. En effet, alors qu’il est habituel de voir des CDD être paraphés dans le monde du football pour une durée donc déterminée, selon les informations de L’Equipe, Lorenzi aurait signé… un CDI. Du côté de l’OM, on veut donc miser sur la stabilité avec ce dernier et cela serait notamment à l’initiative de Stéphane Richard, lui qui prendra ses fonctions de président du club phocéen le 2 juillet prochain.
« Le profil que nous souhaitons pour conduire le projet sportif de l'Olympique de Marseille »
Stéphane Richard a d’ailleurs lui aussi réagi à la signature de Grégory Lorenzi comme directeur sportif de l’OM. « Grégory Lorenzi a su bâtir, dans la durée, un modèle de gestion sportive cohérent et exigeant. Sa capacité à identifier des joueurs, à les accompagner et à construire un collectif performant, tout en optimisant les ressources, en fait le profil que nous souhaitons pour conduire le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Nous lui faisons pleinement confiance pour engager ce nouveau chapitre avec le sérieux et l'ambition que ce club mérite », a-t-il dit.