Officiel - Nouveau directeur sportif de l'OM : Grégory Lorenzi sort du silence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu depuis plusieurs jours, l’OM a officialisé ce jeudi la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, lui qui sort de 10 ans passés à Brest. Le Corse âgé de 42 ans a livré ses premiers mots, se disant chanceux et honoré de relever le défi qui l’attend à Marseille.

L’OM tient son nouveau directeur sportif. Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, c’est bien Grégory Lorenzi qui succède à Medhi Benatia et le club a communiqué ce jeudi soir, officialisant l’arrivée de l’ancien directeur sportif de Brest.

« Grégory Lorenzi prendra ses fonctions jeudi 28 mai 2026 » « Grégory Lorenzi prendra ses fonctions jeudi 28 mai 2026. Sa nomination est le fruit d'un processus de recrutement conduit conjointement par Stéphane Richard, Président du Directoire, en lien avec Frank McCourt, propriétaire du club, la direction et le conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille. Efficace et discret, Grégory Lorenzi s’est imposé, ces dernières années, comme l’un des dirigeants les plus impactants dans le paysage du football français. Directeur Sportif du Stade Brestois pendant dix ans, il incarne une réussite bâtie loin des projecteurs », a indiqué l’OM dans un communiqué publié sur son site internet. « À l'Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi aura pour mission de définir et de conduire la politique sportive du club, avec un engagement particulier en faveur du développement de joueurs et d'une gestion rigoureuse des ressources dans un contexte global marqué notamment par la crise des droits audiovisuels. La formation constituera également l'un des axes prioritaires de son mandat avec l’ambition de faire de l’Olympique de Marseille l’une des principales références en la matière. »