Bruno Genesio : Un joueur de l'OM a déjà validé son arrivée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée d'un nouvel entraîneur est très attendue à l'OM puisqu'Habib Beye ne conservera pas son poste après ses résultats décevants. L'option la plus sérieuse mène à Bruno Genesio, qui a officiellement quitté le LOSC. Un profil qui doit séduire Nayef Aguerd, qui avait encensé son ancien coach il y a quelques mois.

Bien qu'Habib Beye soit toujours officiellement l'entraîneur de l'OM, il est acté qu'un nouveau coach sera prochainement nommé. C'est d'ailleurs la suite logique à la restructuration lancée en interne et qui a déjà abouti à la nomination de Stéphane Richard au poste de président et de Grégory Lorenzi en tant que nouveau directeur sportif. Le mieux placé pour devenir coach de l'OM semble être Bruno Genesio, libre de tout contrat depuis son départ du LOSC. Un profil qui ferait d'ailleurs l'unanimité au sein du vestiaire marseillais. « Les échos que j'ai, c'est qu'il y a pas mal de joueurs de l'OM qui veulent l'arrivée de Bruno Genesio », révélait récemment Walid Acherchour. Et les informations du journaliste de RMC tendent d'ailleurs à se confirmer puisque l'année dernière, alors qu'il était encore sous contrat avec West Ham, Nayef Aguerd encensait Bruno Genesio sous les ordres duquel il avait évolué au Stade Rennais.

Aguerd a déjà validé Genesio « Bruno Genesio est un coach que j’apprécie beaucoup, avec lequel on a passé des moments incroyables à Rennes. On les a aussi partagés avec Dimitri Farbos, son adjoint. Je n’ai que de bons souvenirs avec eux. C’est un coach qui a marqué ma jeune carrière. C’est un coach avec lequel je suis resté en contact, qui me donne toujours, jusqu’à présent, des conseils. Je peux parler de lui toute l’après-midi vous savez (rire). Plus sérieusement, c’est un coach qui compte beaucoup pour moi. Et je ne lui souhaite que du bonheur », confiait-il à l'été dernier auprès du Petit Lillois.