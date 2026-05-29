Transfert à 100M€ : Le PSG reçoit une réponse cash de l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son mercato estival. Le club de la capitale aurait activé quelques pistes, dont celle menant à Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans plairait à la direction parisienne pour la saison prochaine. Seulement, le RB Leipzig n’entendrait pas spécialement vendre l’international ivoirien lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Alors que la finale de Ligue des champions contre Arsenal approche, le PSG semble déjà en train de préparer son mercato en parallèle. Le club de la capitale aimerait offrir de nouveaux renforts à Luis Enrique pour la saison prochaine, notamment dans le secteur offensif. Les Rouge-et-Bleu auraient par exemple activé la piste menant à Yan Diomandé, qui a fait sensation en Bundesliga lors de cet exercice 2025-2026. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient bien se heurter au refus du RB Leipzig sur le marché des transferts.

Le PSG vise Yan Diomandé, le RB Leipzig n'est pas vendeur D’après les informations de TEAMtalk, le club allemand voudrait conserver Yan Diomandé cet été. Le pensionnaires de la Bundesliga voudraient miser sur lui pour l’avenir et possiblement en tirer un plus gros chèque alors que sa valeur atteint déjà les 100M€. Le jeune talent ivoirien est sous contrat jusqu’en juin 2030, alors le RB Leipzig n’aura aucun mal à le retenir. Reste maintenant à voir si le PSG saura se montrer suffisamment convaincant pour recruter Yan Diomandé cet été.