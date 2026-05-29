Mercato - Le Real Madrid annonce sa décision pour l'avenir de Vinicius Jr !

Amadou Diawara

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2018, Vinicius Jr est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. S'il ne rempile pas très vite, le Brésilien pourrait être vendu dès cet été, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit dans un an. Interrogé sur l'avenir de Vinicius Jr, Florentino Pérez a fait clairement savoir qu'il voulait le voir prolonger.

Tombé sous le charme de Vinicius Jr, le Real Madrid a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2018. En effet, le club merengue a déboursé environ 45M€ pour l'arracher à Flamengo. Et après avoir passé huit année au Bernabeu, Vinicius Jr pourrait faire ses valises dans un avenir proche.

«Je ne suis pas pressé de renouveler mon contrat» Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Vinicius Jr a négocié une prolongation avec sa direction ces derniers mois, et ce, à plusieurs reprises. Toutefois, les deux parties n'ont jamais réussi à tomber d'accord sur le plan financier. Si aucun terrain d'entente n'est trouvé d'ici cet été, l'international brésilien pourrait prendre le large. En effet, le Real Madrid pourrait vendre Vinicius Jr à l'intersaison pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an.