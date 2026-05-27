Neymar va à la Coupe du monde : Les confessions surprenantes de Vinicius Jr sur son retour avec le Brésil 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les admirateurs de Neymar ont dû patienter afin de témoigner du retour du Brésilien en sélection. Depuis l’automne 2023, le meilleur buteur de l’histoire du Brésil était aux abonnés absents pendant les trêves internationales et la Copa America 2024. Cependant, Carlo Ancelotti a mis un terme à cette longue attente en marge de la Coupe du monde. Ce qui a permis au passage à Vinicius Jr de ne plus être démarché par Neymar au téléphone à ce sujet...

Sa dernière sélection remontait à octobre 2023. Contre l’Uruguay, Neymar sortait sur blessure ayant contracté une rupture du ligament croisé antérieur et d’une déchirure du ménisque du genou gauche. Depuis, le « Ney » n’avait plus été aperçu lors d’un rassemblement de l’équipe nationale. Miné par les pépins physiques et un manque de rythme, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao était contraint de rester sur le carreau. Ces derniers mois, Neymar était particulièrement attentif aux listes de Carlo Ancelotti pour les trêves internationales espérant pouvoir retrouver la tunique auriverde.

Près de trois ans après sa dernière sélection, Neymar va jouer la Coupe du monde avec le Brésil Cependant, ce fut déception sur déception qu’il n’avait pas caché lors d’un inside avec Red Bull pour la liste du mois de mars avec les matchs amicaux face à l’équipe de France et la Croatie (1-2 et 3-1). Il y a quelques jours, l’heure de la libération a sonné. En conférence de presse, Carlo Ancelotti prononçait le nom de Neymar dans sa liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) avec ceux de l’ex-joueur du FC Barcelone et du PSG, mais aussi celui d’Endrick (19 ans).