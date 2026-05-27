Clash avec une figure de la France Insoumise : Daniel Riolo réclame des excuses !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une vague de chaleur s'abat sur la France en cette fin de mois de mai, établissant de nombreux records de températures à travers le pays. Un sujet qui n’a pas manqué de faire réagir le journaliste Daniel Riolo, figure phare de l'After Foot sur RMC. De quoi agacer une figure de la France Insoumise (LFI).

La France suffoque depuis quelques jours avec un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. La journée de mardi a été la plus chaude jamais enregistrée à ce stade de l’année, un record déjà été battu la veille et qui pourrait encore tomber, puisque la chaleur pourrait atteindre localement des températures de « 38°C voire 39°C dans certaines régions » selon Météo-France. Un événement sans précédent qui n’impressionne pas Daniel Riolo.

Le coup de gueule de Daniel Riolo sur la canicule En plus de ses apparitions quotidiennes dans l’After Foot, le journaliste sportif intervient également régulièrement sur RMC à la mi-journée pour évoquer des sujets d’actualité dans l’émission Estelle Midi. Ce mardi, Daniel Riolo s’est emporté contre les « débats délirants » autour de la canicule. « On va faire un chèque-chaleur aussi? Une aide pour acheter des bouteilles d’eau? Une aide pour acheter la petite serviette fraîche que tu vas te mettre sur la nuque? Tout ce blabla pour deux semaines de chaleur dans l'année... En Espagne, en Italie, comment font-ils? Toute votre réflexion, c'est l'assistanat permanent. Il fait chaud, basta! Je trouve les débats autour de la chaleur complètement délirants. Tu mets un t-shirt, t'arrêtes de chouiner. En hiver il fait trop froid, en été il fait trop chaud… ça suffit », a notamment confié Riolo.