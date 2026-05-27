«J’ai besoin d’avoir une vie privée» : Les confidences d’Iris Mittenaere sur sa relation avec Antoine Dupont

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont est devenu une star du rugby français depuis le début de sa carrière professionnelle en 2014. Depuis quelques mois, le médaillé d’or olympique aux Jeux Olympiques de Paris 2024 fait également parler de lui dans les rubriques people en raison de sa relation amoureuse avec Iris Mittenaere. La Miss Univers 2016 est régulièrement sous le feu des projecteurs, mais a pris au fil tu temps une grosse décision sur sa vie personnelle.

Le Festival de Cannes, édition 2026, s’est conclu le 23 mai dernier. Ce fut à l’édition précédente qu’Antoine Dupont, alors convalescent suite à la rupture des ligaments croisés de son genou droit, officialisait son idylle avec Iris Mittenaere. Leur rapprochement agitait la toile depuis quelque temps avant que les deux tourtereaux ne foulent les marches du tapis rouge du Festival ensemble. La Miss Univers 2016 a depuis été aperçue à plusieurs endroits aux côtés du capitaine du XV de France, que ce soit Roland-Garros ou bien à certains matchs de ses matchs dont France - Angleterre à la mi-mars au Stade de France (48-46) qui a offert à l’équipe entraînée par Fabien Galthié un nouveau sacre dans le Tournoi des 6 nations.

«Il y a un moment où tu dois annoncer la séparation et là, je me suis dit “c’est trop”» Iris Mittenaere (33 ans) a vécu une histoire d’amour de cinq ans avec Diego El Glaoui. Leur séparation a été trop médiatisée à son goût, l’obligeant à prendre des précautions majeures à partir de ce moment précis concernant tout ce qui entoure sa vie privée. « Annoncer une séparation publiquement, c’est bizarre. Tu finis par le dire parce que tu n’as pas envie qu’on te croise en train de parler avec quelqu’un d’autre et qu’on s’imagine des trucs. Il y a un moment où tu dois annoncer la séparation et là, je me suis dit “c’est trop” ».