PSG - Transfert à 40M€ : Les négociations sont lancées pour un attaquant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’approche du mercato estival, plusieurs dossiers sont déjà d’actualité du côté du Paris SG, et l’un d’eux concerne Ibrahim Mbaye. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le titi parisien suscite un intérêt concret de plusieurs formations de Premier League, dont Aston Villa, qui aurait déjà entamé des discussions en vue d’un possible transfert.

Issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye a profité de cette saison particulière, marquée par l’absence de préparation l’été dernier, pour obtenir du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, apparaissant à 30 reprises toutes compétitions confondues. De quoi lui permettre de faire ses débuts avec le Sénégal et de participer à la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver.

« Il a un profil Premier League compatible » Mais depuis son retour du Maroc, le titi parisien apparaît moins souvent avec l’équipe première, l’amenant à réfléchir à son avenir. Récemment, L’Équipe indiquait que Mbaye avait la cote en Premier League, un championnat qui pourrait lui correspondre aux yeux d’un scout anglais : « Il a un profil Premier League compatible, c'est un joueur de rupture, assez box to box, qui aime bien créer des espaces. Il est assez développé du bas du corps, avec de l'explosivité mais aussi une capacité à rester sur ses jambes dans les duels. Et puis, il est intelligent tactiquement. Le fait de travailler sous les ordres de Luis Enrique l'a aidé. »