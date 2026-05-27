«On se demandait qui c'était» : Le transfert qui a surpris tout le monde au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de l'été 2024, le PSG avait surpris tout le monde en lâchant 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Et quasiment deux ans plus tard, le club de la capitale ne doit absolument pas regretter son choix. En interne, on rappelle d'ailleurs qu'au moment de son transfert, personne ne le connaissait.

C'est un transfert qui est presque passé inaperçu. Durant l'été 2024, alors que le PSG avait décidé de miser sur Joao Neves et Désiré Doué, un défenseur central était également attendu afin d'épauler Marquinhos. Dans cette optique, Luis Campos a activé son réseau afin de boucler le transfert de Willian Pacho. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com à cette époque, le PSG avait déboursé 40M€ pour recruter l'international équatorien en provenance de l'Eintracht Francfort. Un joueur que Luis Campos suivait depuis plusieurs années.

«Lors du vote, les gens ont dû se dire : "Qui est ce mec ?"» Et quasiment deux ans plus tars, le PSG ne regrette évidemment pas son choix puisque Willian Pacho s'est imposé comme une référence à son poste. Et au sein du club on se rappelle d'ailleurs de la situation lorsque que l'Equatorien a signé. « Quand on l'a recruté à Francfort (en 2024), beaucoup de gens se demandaient qui c'était. Lors du vote, les gens ont dû se dire : "Qui est ce mec ?" (Rires.) Mais il ne l'a pas mal pris. Pacho est intelligent. Il sait que c'est à lui de prendre l'espace », confie-t-on en interne d'après L'EQUIPE.