«On se demandait qui c'était» : Le transfert qui a surpris tout le monde au PSG !

Lors de l'été 2024, le PSG avait surpris tout le monde en lâchant 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Et quasiment deux ans plus tard, le club de la capitale ne doit absolument pas regretter son choix. En interne, on rappelle d'ailleurs qu'au moment de son transfert, personne ne le connaissait.
C'est un transfert qui est presque passé inaperçu. Durant l'été 2024, alors que le PSG avait décidé de miser sur Joao Neves et Désiré Doué, un défenseur central était également attendu afin d'épauler Marquinhos. Dans cette optique, Luis Campos a activé son réseau afin de boucler le transfert de Willian Pacho. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com à cette époque, le PSG avait déboursé 40M€ pour recruter l'international équatorien en provenance de l'Eintracht Francfort. Un joueur que Luis Campos suivait depuis plusieurs années.
«Lors du vote, les gens ont dû se dire : "Qui est ce mec ?"»
Et quasiment deux ans plus tars, le PSG ne regrette évidemment pas son choix puisque Willian Pacho s'est imposé comme une référence à son poste. Et au sein du club on se rappelle d'ailleurs de la situation lorsque que l'Equatorien a signé. « Quand on l'a recruté à Francfort (en 2024), beaucoup de gens se demandaient qui c'était. Lors du vote, les gens ont dû se dire : "Qui est ce mec ?" (Rires.) Mais il ne l'a pas mal pris. Pacho est intelligent. Il sait que c'est à lui de prendre l'espace », confie-t-on en interne d'après L'EQUIPE.
Pacho a choqué tout le monde au PSG
Il faut dire que Willian Pacho impressionne depuis qu'il est arrivé au PSG où il s'est imposé comme l'un de des cadres. Il y a quelques jours, Jérôme Alonzo s'enflammait d'ailleurs pour l'international équatorien. « Il fait 0,3 faute par match ? C'est absurde tellement il est fort. Quand tu es gardien tu es content, quand tu es attaquant tu es content, quand tu es milieu tu es content, quand tu es entraîneur tu es content, quand tu es président tu es content. En plus, il est beau à voir jouer, il défend bien, c'est spectaculaire. On a souvent parfois critiqué les recrutements du PSG, entre lui, Neves, Vitinha, depuis 2-3 ans, tu as quand même des coups extraordinaires », confiait-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE. Et nul doute qu'il sera encore l'un des hommes clés du PSG pour la finale de la Ligue des champions samedi contre Arsenal.