«Ça sera une à deux semaines» : Une star bientôt de retour, l’UBB est rassurée

Axel Cornic

Après l’exploit de l’année dernière, l’Union Bordeaux-Bègles a une nouvelle fois soulevé la Champions Cup, avec une finale à sens unique contre le Leinster (19-41). Mais il y a eu de la casse et ce n’est pas vraiment rassurant, quand on sait que les hommes de Yannick Bru n’auront pas droit à l’erreur lors des deux dernières journées du Top 14, s’ils veulent se qualifier pour les phases finales.

Après le RCT, le Stade Toulousain et La Rochelle, l’UBB a rejoint le club fermé des clubs français ayant remporté deux fois de suite la Champions Cup. Mais le plus dur arrive pour les Bordelo-Bèglais, qui ne sont toujours pas assurés d’avoir une place pour les phases finales du Top 14.

Cameron Woki sorti sur blessure Dans ce sprint final, la sortie sur blessure de Cameron Woki lors de la finale, a évidemment inquiété. Mais le principal intéressé avait déjà rassuré tout le monde dès le coup de sifflet final. « Ça va, ça va. Je pense que c’est plus de peur que de mal. J’ai eu très mal, une très grosse douleur » avait confié le troisième ou deuxième-ligne de l’UBB, qui a préféré se concentrer sur la célébration du titre. « Honnêtement, je ne me soucie pas trop de mon genou. Comme je l’ai dit, je suis revenu à Bordeaux pour un titre, c’est chose faite. Donc aujourd’hui, mon genou passe après ».