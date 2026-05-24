Rugby - Champions Cup : Sorti sur blessure, Cameron Woki ne veut pas gâcher la fête de l’UBB : «Mon genou passe après»

L’Union Bordeaux-Bègles a réalisé un incroyable doublé en Champions Cup, en surclassant le Leinster en finale (19-41). Mais tout n’a pas été parfait, avec notamment une sortie sur blessure du troisième-ligne international Cameron Woki, qui a donné de ses nouvelles après la rencontre.
C’est peut-être la seule ombre au tableau. Champion en titre, l’UBB a réussi le back to back, en battant largement le Leinster ce samedi, sur la pelouse du stade San Mamés de Bilbao. Les Bordelo-bèglais ont livré une grande prestation avec notamment un doublé de Louis Bielle-Biarrey, mais pourraient tout de même perdre gros en cette fin de saison.
« Je pense que c’est plus de peur que de mal »
Très performant lors de cette finale, comme tout au long de la saison, Cameron Woki a en effet beaucoup inquiété. Le troisième-ligne est sorti en larmes après s’être tenu le genou et tout le monde a craint le pire... avant de toutefois le voir célébrer la victoire avec ses coéquipiers. « Ça va, ça va. Je pense que c’est plus de peur que de mal. J’ai les genoux hyperlaxes, donc je pense que j’ai un peu de chance » a expliqué l’international français, dans des propos rapportés par Rugbyrama.
« S’il est abîmé, il le sera dans tous les cas »
« J’aurai le temps de faire des examens, de voir avec le médecin, là j'ai juste envie de profiter du moment pour célébrer cette victoire » a poursuivi Cameron Woki, qui n’était pas là la saison dernière et fête donc son premier titre avec l’UBB. « J’ai eu très mal, une très grosse douleur. On verra. Honnêtement, je ne me soucie pas trop de mon genou. Comme je l’ai dit, je suis revenu à Bordeaux pour un titre, c’est chose faite. Donc aujourd’hui, mon genou passe après. S’il est abîmé, il le sera dans tous les cas. Donc non, je ne vais pas le ménager ce soir ».