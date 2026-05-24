Rugby - Champions Cup : Sorti sur blessure, Cameron Woki ne veut pas gâcher la fête de l’UBB : «Mon genou passe après»

Axel Cornic

L’Union Bordeaux-Bègles a réalisé un incroyable doublé en Champions Cup, en surclassant le Leinster en finale (19-41). Mais tout n’a pas été parfait, avec notamment une sortie sur blessure du troisième-ligne international Cameron Woki, qui a donné de ses nouvelles après la rencontre.

C’est peut-être la seule ombre au tableau. Champion en titre, l’UBB a réussi le back to back, en battant largement le Leinster ce samedi, sur la pelouse du stade San Mamés de Bilbao. Les Bordelo-bèglais ont livré une grande prestation avec notamment un doublé de Louis Bielle-Biarrey, mais pourraient tout de même perdre gros en cette fin de saison.

« Je pense que c’est plus de peur que de mal » Très performant lors de cette finale, comme tout au long de la saison, Cameron Woki a en effet beaucoup inquiété. Le troisième-ligne est sorti en larmes après s’être tenu le genou et tout le monde a craint le pire... avant de toutefois le voir célébrer la victoire avec ses coéquipiers. « Ça va, ça va. Je pense que c’est plus de peur que de mal. J’ai les genoux hyperlaxes, donc je pense que j’ai un peu de chance » a expliqué l’international français, dans des propos rapportés par Rugbyrama.