«Ce fut le chaos» : Marcelino balance sur son calvaire à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé entraîneur de l’OM en juillet 2023, Marcelino quittait son poste moins de trois mois après son arrivée, à la suite d’une réunion houleuse entre les représentants des groupes de supporters et la direction du club. Une expérience de courte durée que le technicien espagnol qualifie de traumatisante encore aujourd’hui.

Dans un entretien accordé à Marca, Marcelino est revenu sur sa courte expérience sur le banc de l’OM, de juillet à septembre 2023. Proche de Pablo Longoria qu’il a connu à Valence, le technicien espagnol avait été choisi pour succéder à Igor Tudor. Après avoir échoué à qualifier le club en Ligue des champions, éliminé en troisième tour préliminaire par le Panathinaïkos, il avait décidé de quitter son poste à la suite d’une réunion houleuse avec des représentants des groupes de supporters.

Une expérience « plus que traumatisante » pour Marcelino Une réunion à laquelle il n’avait pas assisté, mais qui lui avait été racontée par les dirigeants de l’OM et notamment Pablo Longoria, qui s’était mis en retrait de ses fonctions et avait sérieusement songé à partir. « Mon expérience à l’OM a été traumatisante ? Plus que traumatisante, c'était pratiquement une non-expérience vu le peu de temps que nous y avons passé. C'est quelque chose qui n'est pas courant dans le football. Mais nous voyons les conflits constants que cela génère et avec lesquels cette institution doit composer. Et puis, nous parlions aussi tout à l'heure de prendre de bonnes décisions et parfois, en raison de certaines circonstances, nous n'avons pas suffisamment analysé la situation », a confié Marcelino à Marca.