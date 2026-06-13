«Personne n’a voulu retenir» : Ce joueur qui brille en Premier League et aurait aimé avoir une seconde chance à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2024, Iliman Ndiaye quittait l’OM un an seulement après son arrivée en provenance de Sheffield United. S’il n’a pas nié ses difficultés lors de son passage à Marseille, l’attaquant âgé de 26 ans aurait tout de même aimé vivre une seconde saison avec le club olympien, qui ne l’a pas retenu quand il lui a fait part de l’intérêt d’Everton.

L’histoire était belle. Passé par l’OM lors de sa jeunesse, Iliman Ndiaye y faisait son retour à l’été 2023, lui qui évoluait alors à Sheffield United, en Championship. Un rêve devenu réalité pour l’international sénégalais (40 sénégalais), même si ce dernier avait tout de même des doutes sur le timing de son retour.

« Il y avait en moi le joueur qui veut passer un cap mais aussi l'enfant qui rêve » « Quand je jouais à Sheffield United et que j’apprends que l’OM songe à moi, c’était vraiment énorme. Faut se rendre compte, j’ai eu un parcours improbable, et mon club de cœur vient me chercher en D2 anglaise… J’éprouvais quand même des doutes sur le timing : est-ce que c’était l’idéal d’aller à Marseille maintenant ? Tu hésites un peu mais, au bout du compte, tu ne peux pas dire non. Le jour de la signature, il y avait en moi le joueur qui veut passer un cap mais aussi l'enfant qui rêve », a confié Iliman Ndiaye, dans un entretien accordé à France Football. « Et alors, l'accueil des supporters... Je n'ai pas de mots tellement c'était fou. Je n'avais pas fait carrière encore, je me disais que s'il y avait trois personnes à mon arrivée, c'était déjà le bout du monde. Parce que l'accueil qu'ils m'ont réservé, je pensais que c'était uniquement pour les Alexis Sanchez et Cie. Après, dans un club pareil, il faut être performant très rapidement. Et c'est normal, on parle de l'OM. »