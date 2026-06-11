Frank McCourt veut «fermer le robinet» : La décision qui va coûter cher à l’OM ?

Pierrick Levallet

L’OM traverse une phase délicate en ce moment. En proie à d’importants problèmes financiers, le club phocéen doit trouver un moyen d’échapper aux potentielles sanctions de l’UEFA. Frank McCourt aurait d’ailleurs l’intention d’être moins présent sur le plan économique. Et cela pourrait bien coûter cher à la formation marseillaise lors des prochains mois.

Après une saison marquée par les crises et les polémiques, l’OM se retrouve désormais ennuyé par d’importants problèmes financiers. Le club phocéen affiche un déficit important et pourrait ainsi être confronté à certaines sanctions de l’UEFA. La formation marseillaise a donc l’intention de vendre plusieurs joueurs. De nombreux noms ont été évoqués sur le départ, comme Mason Greenwood et Leonardo Balerdi. Frank McCourt, lui, semble avoir décidé de réduire son appui économique.

«Il y a un flou autour de l’avenir de cette équipe» « Autant je trouve que les choix de Greg Lorenzi et de Bruno Genesio sont d’excellents choix pour n’importe quel club, donc à partir là pourquoi pas pour l’OM. Le problème, c’est la situation financière de l’OM et la volonté affichée de Frank McCourt de fermer le robinet, cette obligation de vendre les joueurs, la menace d’une pseudo suspension de l’UEFA. Donc il y a un flou autour de l’avenir de cette équipe » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.