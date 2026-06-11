Coupe du Monde 2026 : Après Balerdi, un autre joueur de l’OM déclare officiellement forfait !

Amadou Diawara

Sélectionné par Lionel Scaloni pour disputer la Coupe du Monde, Leonardo Balerdi a finalement dû déclarer forfait. Ce mercredi, la FIFA a acté un autre coup dur à l'OM. Alors qu'il ne s'est pas remis de sa pubalgie, Nayef Aguerd a été remplacé par Marwane Saadane dans le groupe du Maroc.

Lorsqu'il a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026, Lionel Scaloni a cité le nom de Leonardo Balerdi. Toutefois, le défenseur central de l'OM a finalement dû déclarer forfait pour la compétition, et ce, à cause d'une blessure. En plus de Leonardo Balerdi, un autre joueur marseillais va manquer le Mondial en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique) : Nayef Aguerd.

Maroc : Nayef Aguerd est forfait pour la Coupe du Monde Ce mercredi, la FIFA a acté le forfait de Nayef Aguerd. Si le Maroc n'a pas encore officialisé la nouvelle, l'instance internationale a approuvé le remplacement du défenseur de l'OM par Marwane Saadane. Comme précisé par L'Equipe, Nayef Aguerd a été aperçu à l'entrainement avec les Lions de l'Atlas, mais il n'a pas réussi à se remettre à temps de sa pubalgie. Eloigné des terrains depuis le mois de mars, le joueur de 30 ans avait décidé de se faire opérer, avant de poursuivre sa rééducation au Maroc pour être prêt pour le Mondial ; sans succès.