Leonardo Balerdi : Une erreur médicale de l'OM provoque une catastrophe ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à l'OM depuis 2020, Leonardo Balerdi a sûrement vécu sa dernière saison avec le club. Le défenseur argentin se rapproche d'un départ cet été et le club comptait sur la Coupe du monde pour l'aider dans ses affaires. Mais Balerdi vient de déclarer forfait en raison d'une blessure à une jambe qui doit l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Une rechute qui pourrait être à l'origine d'une petite négligence marseillaise.

Malgré une saison compliquée, Leonardo Balerdi faisait partie de la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde avec l'Equipe d'Argentine. Malheureusement le joueur de 27 ans ne pourra pas accompagner ses coéquipiers pour cette compétition en Amérique du Nord puisqu'il s'est blessé à un entraînement, nécessitant son forfait. Une blessure à la jambe qui le handicape depuis un moment déjà à l'OM et visiblement, ce serait une erreur du staff médical.

Balerdi forfait à cause d'une erreur médicale ? Touché au mollet et obligé d'observer une période de repos de plusieurs semaines, Leonardo Balerdi doit abandonner ses rêves de disputer la Coupe du monde et sera remplacé par un autre joueur. C'est un coup dur pour celui qui devrait quitter l'OM cet été. Selon La Provence, cette blessure au mollet n'arrive pas par hasard. Elle l'a déjà contraint à rater plusieurs rendez-vous dernièrement et les délais de guérison n'auraient pas été bien appréciés par le staff médical marseillais. La rechute de Balerdi est donc une très mauvaise nouvelle qui aurait pu être évitée.