Leonardo Balerdi : Une erreur médicale de l'OM provoque une catastrophe ?

Présent à l'OM depuis 2020, Leonardo Balerdi a sûrement vécu sa dernière saison avec le club. Le défenseur argentin se rapproche d'un départ cet été et le club comptait sur la Coupe du monde pour l'aider dans ses affaires. Mais Balerdi vient de déclarer forfait en raison d'une blessure à une jambe qui doit l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Une rechute qui pourrait être à l'origine d'une petite négligence marseillaise.
Malgré une saison compliquée, Leonardo Balerdi faisait partie de la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde avec l'Equipe d'Argentine. Malheureusement le joueur de 27 ans ne pourra pas accompagner ses coéquipiers pour cette compétition en Amérique du Nord puisqu'il s'est blessé à un entraînement, nécessitant son forfait. Une blessure à la jambe qui le handicape depuis un moment déjà à l'OM et visiblement, ce serait une erreur du staff médical.
Balerdi forfait à cause d'une erreur médicale ?
Touché au mollet et obligé d'observer une période de repos de plusieurs semaines, Leonardo Balerdi doit abandonner ses rêves de disputer la Coupe du monde et sera remplacé par un autre joueur. C'est un coup dur pour celui qui devrait quitter l'OM cet été. Selon La Provence, cette blessure au mollet n'arrive pas par hasard. Elle l'a déjà contraint à rater plusieurs rendez-vous dernièrement et les délais de guérison n'auraient pas été bien appréciés par le staff médical marseillais. La rechute de Balerdi est donc une très mauvaise nouvelle qui aurait pu être évitée.
Balerdi sur le départ
Avant de disputer la Coupe du monde, Leonardo Balerdi semblait assez sûr de quitter Marseille. Le joueur argentin, présent au club depuis 2020, a connu une saison difficile et son départ semble inévitable. C'est en plus une mauvaise nouvelle pour l'OM qui comptait sur cette exposition au Mondial pour trouver un nouveau club à qui le vendre. La blessure du défenseur central, estimé à 18M€ à l'heure actuelle, pourrait refroidir les prétendants alors que l'OM a besoin de renflouer les caisses...