Grégory Lorenzi : La réponse cash de l’OGC Nice à l’OM !

Pierrick Levallet

Pour remplacer Medhi Benatia, l’OM a porté son choix sur Grégory Lorenzi. Le directeur sportif qui officiait au Stade Brestois s’est toutefois déjà engagé avec l’OGC Nice. Le club niçois ne devrait d’ailleurs pas spécialement empêcher le départ du dirigeant de 42 ans, mais resterait ferme face au club phocéen concernant les modalités du transfert.

L’OM a déjà choisi le successeur de Medhi Benatia ! Le club phocéen a porté son choix du Grégory Lorenzi, qui n’a pas hésité à dire oui au board marseillais. Seulement, il y a un problème sur ce dossier. Le dirigeant de 42 ans a en effet déjà signé un contrat avec l’OGC Nice. Le club niçois n’entendrait toutefois pas bloquer le départ du directeur sportif sur la Canebière. Mais la direction du Gym s’est montrée très claire : l’OM devra payer pour le recruter.

«Nice ne veut pas finir comme le cocu de l’histoire» « Grégory Lorenzi ? Ça va se finir avec l’OM qui va payer une indemnité à Nice, comme Jean-Pierre Rivère l’a fait savoir. De toute façon, Nice a déjà des vues sur un autre directeur sportif. Ils ne veulent pas finir comme les cocus de l’histoire. Lorenzi a peut-être dit oui trop vite à Nice. Il ne pensait peut-être pas avoir l’OM. Et puis l’OM est venu » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.