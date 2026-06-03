Les joueurs de l'OM ont déjà validé le prochain entraineur !

Amadou Diawara

Alors qu'Habib Beye ne sera plus l'entraineur de l'OM à la rentrée, Frank McCourt devrait très bientôt officialiser la signature de Bruno Genesio. En effet, il ne resterait plus que quelques détails à régler pour boucler définitivement ce dossier. Une nouvelle qui enchante la majeure partie des joueurs de l'OM.

Arrivé à l'OM le 18 février, Habib Beye n'a pas passé quatre mois sur le banc de l'équipe première marseillaise. Toutefois, l'entraineur sénégalais doit déjà aller voir ailleurs. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Habib Beye est évincé par la direction de l'OM.

Des joueurs de l'OM sont ravis de voir Genesio arriver Pour rester à l'OM la saison prochaine, Habib Beye devait remplir deux objectifs : qualifier son équipe pour la finale de la Coupe de France et pour la prochaine Ligue des Champions. D'une part, les Marseillais sont sortis dès les quarts de finale de la Coupe de France, ayant été éliminés par le Toulouse Football Club. D'autre part, l'OM a terminé à la cinquième place en Ligue 1. Par conséquent, les hommes de Frank McCourt vont devoir se contenter de la Ligue des Champions, et ce, s'ils ne sont pas exclus à cause des problèmes financiers du club. N'ayant réussi aucune mission pour sa survie, Habib Beye doit céder sa place. Et il semblerait que Bruno Genesio soit sur le point de le suppléer sur le banc de l'OM.