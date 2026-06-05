Litige avec l'OGC Nice : L'OM va être obligé de payer pour Grégory Lorenzi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l'OM a annoncé l'arrivée de Grégory Lorenzi en tant que nouveau directeur sportif, voilà que l'OGC Nice ne compte pas se laisser faire. En effet, les Aiglons ont fait savoir que l'ancien de Brest avait signé un contrat avec eux avant de rejoindre le club phocéen. La question est de savoir comment ce litige va se régler. C'est ainsi que l'OM pourrait devoir sortir le chéquier...

Dans la foulée de son officialisation comme nouveau directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi avait mis les choses au point à propos de son litige avec l'OGC Nice. « J'ai eu des discussions avec les gens concernés. La seule chose importante pour moi, c'est le présent et l'avenir. Je ne regarde que le présent et le futur avec l'OM », expliquait-il. Mais voilà que ce ne serait pas si évident. En effet, au-delà de s'être mis d'accord avec les Aiglons, Lorenzi avait signé un contrat avec eux selon les dires du président Jean-Pierre Rivère, qui ne compte visiblement pas se laisser faire.

Lorenzi avait signé avec Nice avant l'OM « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé. 15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet. Il vient me voir au bureau et me dit "Président, je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive, mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille". Je lui ai dit que "pour nous ce n’est pas neutre, je vais vous rappeler". Je considère que Marseille s’exonère du contrat qu’on avait avec lui. Comme j’ai dit à Greg, je peux comprendre la pression de Marseille qui revient sur le sujet. Mais Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui », a notamment expliqué dernièrement Jean-Pierre Rivère alors que l'OGC Nice s'est maintenu en Ligue 1. Le feuilleton Grégory Lorenzi ne serait donc pas terminé. Mais comment cela va-t-il se régler entre l'OM et les Aiglons ?