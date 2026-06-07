Greenwood : «L’OM est perdant» même avec un transfert historique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mason Greenwood devrait, sauf énorme surprise de dernière minute, quitter l'OM dans les prochaines semaines. L'AS Rome semble d'ailleurs être le club le club attiré par le profil de l'attaquant anglais et pourrait proposer 40M€ pour son transfert, ce qui représenterait une vente record dans l'histoire de l'OM. Un journaliste spécialiste du foot italien décrypte ce feuilleton.

L'OM est en proie à de grosses difficultés financière et devra donc absolument vendre ses joueurs disposant d'une grosse valeur marchande d'ici fin juin afin de valider son passage devant la DNCG. Mason Greenwood apparait logiquement en tête de liste, puisque l'attaquant anglais de 24 ans reste l'une des valeurs sûres de l'effectif actuel (26 buts, 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison). L'AS Rome est d'ailleurs fortement attirée par son profil et envisagerait de proposer 40M€ à l'OM pour conclure le transfert, un dossier qui a fait réagir Stanislas Touchot, journaliste pour l'AFP, dans une entretien accordé au Phocéen.

« Pas certain que la Roma ait la capacité de le faire » Selon lui, même si l'OM parvenait à boucler une vente historique de 40M€ avec Greenwood à l'AS Rome, le pourcentage qu'il devra reverser à Manchester United rendrait l'opération décevante : « On peut légitimement penser qu’il existe un intérêt de la Roma. Sportivement, cela paraît tout à fait plausible et crédible. 40M€, sachant qu’il y a environ 40 % qui reviennent à Manchester, on arrive quasiment à un transfert net de 25 millions. Honnêtement, l'OM est perdant. La Roma est comme l'OM en procédure de "settlement agreement" avec l'UEFA. Sur les quatre dernières saisons, la Roma a accumulé des déficits considérables. Ils sont sur une pente plus vertueuse aujourd’hui, mais ils perdent encore beaucoup d’argent. Avant le 30 juin, je vois davantage la Roma chercher à vendre qu’à dépenser 45 ou 50 millions d’euros sur un joueur. Je pense que l’OM accepterait probablement un transfert important s’il était réglé rapidement. Mais je ne suis pas certain que la Roma ait aujourd’hui la capacité de le faire », a indiqué Stanislas Touchot.