Nouvel investisseur à l’OM : Frank McCourt est en pleine galère

Si Frank McCourt annonçait fin mars être à la recherche d’un nouvel investisseur qui l’aiderait à faire passer l’OM « au niveau supérieur », il semblerait que l’homme d’affaires américain ait du mal à trouver son bonheur. Car, plus de deux mois plus tard, l’arrivée d’un actionnaire minoritaire ne semble toujours pas en passe de se produire.
Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt est à la recherche d’un nouvel investisseur. S’il ne souhaite pas céder le club dans sa totalité, l’homme d’affaires américain aimerait en revanche qu’un actionnaire minoritaire vienne l’accompagner, comme il le confiait fin mars au JDD.
McCourt n’a toujours pas trouvé son nouveau partenaire
« Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », expliquait Frank McCourt. Deux mois plus tard, où en sont ces recherches ? D’après les informations de SportBusiness.Club, elles n’ont pas beaucoup avancé, puisque l’OM, valorisé à 590M€ par Football Benchmark, n’a toujours pas trouvé un nouvel investisseur.
Le montant demandé par McCourt a refroidi les candidats
Comme expliqué dernièrement par La Provence, c’est le montant demandé par Frank McCourt qui pose problème. Le Bostonien estime que l’Olympique de Marseille vaut actuellement 1,2 milliard de dollars et la somme qu’il réclame pour entrer au capital ne permettrait pas à ses potentiels futurs associés d’avoir un rôle dans le commandement stratégique du club. « Vous connaissez quelqu’un qui mettrait son argent pour financier l’entretient d’une voiture qui ne lui appartient pas et qui, en plus, n’aurait pas le droit de la conduire ? », avait illustré un ancien dirigeant de l’OM. L'entourage de Frank McCourt avait en tout cas une nouvelle fois démenti une vente totale du club.