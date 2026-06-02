Nouvel investisseur à l’OM : Frank McCourt est en pleine galère

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Frank McCourt annonçait fin mars être à la recherche d’un nouvel investisseur qui l’aiderait à faire passer l’OM « au niveau supérieur », il semblerait que l’homme d’affaires américain ait du mal à trouver son bonheur. Car, plus de deux mois plus tard, l’arrivée d’un actionnaire minoritaire ne semble toujours pas en passe de se produire.

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt est à la recherche d’un nouvel investisseur. S’il ne souhaite pas céder le club dans sa totalité, l’homme d’affaires américain aimerait en revanche qu’un actionnaire minoritaire vienne l’accompagner, comme il le confiait fin mars au JDD.

McCourt n’a toujours pas trouvé son nouveau partenaire « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », expliquait Frank McCourt. Deux mois plus tard, où en sont ces recherches ? D’après les informations de SportBusiness.Club, elles n’ont pas beaucoup avancé, puisque l’OM, valorisé à 590M€ par Football Benchmark, n’a toujours pas trouvé un nouvel investisseur.