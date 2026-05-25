Nouvel investisseur à l’OM : Le montant demandé par Frank McCourt a refroidi les candidats

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de février dernier, Frank McCourt annonçait auprès du JDD être à la recherche d’un nouvel investisseur qui viendrait l’aider à l’OM, dont il est propriétaire depuis 2016. Pas question de s’en séparer totalement, du moins officiellement, mais le montant demandé pour entrer au capital du club a découragé plusieurs candidats.

Il y a deux mois, Frank McCourt s’exprimait auprès du JDD et annonçait sa volonté d’accueillir un nouvel investisseur à l’OM. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », déclarait l’homme d’affaires américain, propriétaire du club depuis près de 10 ans.

Un montant trop élevé pour les candidats potentiels Un dossier qui ne semble pas vraiment avoir avancé depuis. Selon La Provence, les représentants de Frank McCourt, ainsi que son fils Drew, multiplient pourtant les rendez-vous et essayent de trouver le bon investisseur qui viendrait l’accompagner à l’OM. Mais comme le rappelle le quotidien régional, c’est la valorisation du club par le Bostonien qui pose problème et le montant demandé, plusieurs centaines de millions de dollars, ne permettrait pas à ses potentiels futurs associés d’avoir un rôle dans le commandement stratégique du club.