Mercato - «Il pourrait quitter le PSG» : Fabrizio Romano annonce un futur départ à Paris ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG a encore la finale de la Ligue des Champions à jouer, il est déjà question du mercato estival à venir. Durant l’intersaison, ça pourrait bouger au sein de l’effectif de Luis Enrique, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. D’ailleurs, Fabrizio Romano a annoncé qu’un joueur en recherche de temps de jeu pourrait quitter Paris dans les semaines à venir : Gonçalo Ramos.

Aujourd’hui, le PSG est plus équipé que jamais dans le secteur offensif. Il y a bien évidemment Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia, mais il ne faut pas oublier Gonçalo Ramos. Loin d’être le premier choix de Luis Enrique, le buteur portugais doit se contenter de quelques minutes avec le club de la capitale. Si ça n’empêche pas Ramos d’être décisif, le joueur de 24 ans aspire toutefois à plus. De quoi pousser l’attaquant du PSG à faire ses valises lors du mercato estival à venir ?

« Ça a déjà commencé à bouger autour de Ramos » Présent au PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos pourrait bien connaitre ses derniers instants avec le club de la capitale actuellement. En effet, un transfert pourrait avoir lieu cet été. A ce propos, à l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, interrogé sur les attaquants qui pourraient être transférés cet été, Fabrizio Romano a expliqué : « Je garderai un oeil sur Gonçalo Ramos. Il pourrait être sur le départ, il pourrait quitter le PSG cet été. Je comprends que ça a déjà commencé à bouger autour de Ramos ».