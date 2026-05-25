«Un bide total», le coach de l’UBB a dû se sentir très seul face à aux joueurs !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Leinster (41-19) à Bilbao, l'Union Bordeaux Bègles s'est adjugée son deuxième titre d’affilée en Champions Cup. Un succès savouré par tout un club, qui n’oublie pas pour autant la fin de saison en Top 14. Mais pour l’heure, cela n’est pas la priorité des joueurs comme a pu le constater Yannick Bru.

Pour la deuxième année de suite, l’Union Bordeaux-Bègles a remporté la Champions Cup ce samedi en s’imposant face au Leinster (41-19). Mais la saison des Girondins n’est pas terminée avec les phases finales de Top 14 qui se rapprochent et une qualification qui n’est pas actée. Après le sacre, Yannick Bru a d’ailleurs tenté de le rappeler à ses joueurs, sans grand succès comment s’en est amusé le président Laurent Marty.

« Yannick a fait un bide total « Yannick a fait un bide total, il a essayé de parler aux joueurs mais ça a été très marrant, a-t-il confié sur RMC. Malheureusement, on est très mal embarqué dans le top 14, les mecs sont fatigués, il y a des blessés, ils vont fêter le titre. Je ne sais pas ce qui va nous arriver dans le top 14 et c'est dommage. Le top 14 c'est tellement dur à gagner qu'il faut essayer de jouer sa carte chaque année mais là, je suis un petit peu pessimiste. Mais avec ce groupe, on ne sait jamais. » Interrogé par Midi Olympique, Yannick Bru rappelle qu’il « faut aussi rester concentrés sur le championnat », ne souhaitant « pas gâcher la fin de saison ». Pour autant, le manager de l’UBB comprend l’euphorie : « Les joueurs doivent en profiter. Ils ont vraiment le sentiment du devoir accompli. Ils vont avoir de la mesure dans les festivités. Deux grosses journées de festivités. Une troisième pour éteindre un peu l’incendie. »