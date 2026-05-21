Christophe Urios n'a pas du tout aimé le comportement du Stade Toulousain : «J’ai vite compris comment cela allait se terminer»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La lutte pour les barrages en Top 14 est intense et il faudra probablement attendre les ultimes instants de la saison pour connaître les qualifiés. Néanmoins, La Rochelle aurait pu être écarté de la course en cas de défaite contre le Stade Toulousain, qui avait décidé de faire tourner. Ce qui n'a pas vraiment plu à Christophe Urios.

Derrière le Stade Toulousain, solide leader du Top 14, ils sont encore sept à se battre pour la deuxième place, qualificative pour les demi-finales, et pour les places de barragistes qui vont du troisième au sixième. Montpellier, Pau, le Stade Français, l'UBB, Clermont, le Racing 92 et La Rochelle vont effectivement se battre jusqu'au bout. Pour le moment, c'est Clermont qui occupe la sixième et dernière place qualificative pour les barrages, mais l'ASM avait l'opportunité de voir un concurrent direct être éliminé de la course. En effet, dimanche La Rochelle recevait le Stade Toulousain et devait absolument s'imposer pour rester en vie dans cette saison de Top 14. Et face à une équipe remaniée, le Stade Rochelais a arraché une victoire bonifiée et revient à seulement 2 points de Clermont.

Christophe Urios blasé par le Stade Toulousain Et visiblement, l'attitude des Toulousains n'a pas vraiment plu à Christophe Urios. « J’ai regardé dix minutes et je suis allé au lit… J’ai vite compris comment cela allait se terminer », lâche le coach de Clermont, assez blasé par la situation, dans les colonnes de La Montagne. Par conséquent, compte tenu de la lutte intense qui s'annonce, Christophe Urios refuse de se projeter. « Je lis par exemple que le Stade Français veut gagner les deux matchs et jouer la deuxième place. Ils vont aller à La Rochelle lors de la dernière journée. Je ne sais pas comment cela va se passer. Comment Bordeaux va gérer la finale de Coupe d’Europe ? Notre match face au Racing sera décisif pour les deux équipes… », assure-t-il avant d'en rajouter une couche.