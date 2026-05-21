UBB - Finale de Champions Cup : Le forfait qui dégoûte Yannick Bru, «s’il y a un joueur qui méritait d’y participer, c’était lui…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché le week-end dernier face à Perpignan, Matis Perchaud va manquer la finale de Champions Cup contre le Leinster ce samedi (15 h 45) au stade San Mamés de Bilbao. Le pilier gauche de l’UBB souffre d’une rupture du ligament du genou et a été opéré. Une grosse perte pour Yannick Bru.

L’Union Bordeaux-Bègles va tenter d’aller chercher un deuxième titre européen consécutif ce samedi en défiant les Irlandais du Leinster au stade San Mamés (15h45). Une continuité qui montre la réussite du projet porté par Yannick Bru et ses équipes. « Depuis le début, notre objectif est de construire une performance durable. On est encore au début de ce processus, mais on progresse, saluait le manager de l’UBB mardi, en conférence de presse. Être en finale montre que les joueurs et le club ont fourni beaucoup d’efforts pour rester compétitifs au plus haut niveau. On a affronté Toulouse, champion de France, puis Bath, champion d’Angleterre. Et maintenant, on se mesure au Leinster, qui a remporté quatre fois la compétition sur les dix dernières années. On est sur le chemin qu’on espérait. Mais comme on dit chez moi, dans le Gers, c'est à la fin du bal que l'on paie les musiciens. Ce qui compte, c’est de gagner. »

l’UBB sans Matis Perchaud Et c’est sans l’un de ses cadres que l’UBB va tenter de trouver le chemin de la victoire. Touché contre Perpignan le week-end dernier, Matis Perchaud est forfait et restera écarté des terrains plusieurs mois. « Il va se faire opérer, il s’est rompu un ligament du genou », a indiqué Yannick Bru, dévoilait l’origine de cette grosse blessure dans des propos rapportés par Midi Olympique : « Quelqu'un lui est tombé dessus. C'est une situation un peu anodine où un défenseur tombe en lui bloquant la cheville, ce qui force le genou à se tordre. Malheureusement, ce n'est pas de chance ».