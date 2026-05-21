Blessure de Neymar : Santos annonce le verdict pour la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Alors que le Brésil est qualifié pour la Coupe du Monde, Carlo Ancelotti a décidé de rappeler Neymar, qui n'a pas porté le maillot de la Seleção depuis trois ans. Toutefois, le joueur de 34 ans vient de se blesser à un mollet. Mais heureusement pour Neymar, il devrait tout de même être apte pour le Mondial.

La prochaine Coupe du Monde va démarrer le 11 juin. Ayant validé son ticket pour la compétition, le Brésil va entrer en lice trois jours plus tard face au Maroc. Lors de l'annonce de sa liste de joueurs convoqués, Carlo Ancelotti a créé la surprise en citant le nom de Neymar, qui n'a pas défendu les couleurs de la Seleção depuis trois ans. Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur du Brésil a justifié son choix.

«Neymar souffre d’une légère blessure au mollet» « Nous avons évalué Neymar tout au long de l'année. C'est un joueur important, il le sera encore lors de cette Coupe du monde. Il a le même rôle et les mêmes obligations que les 25 autres joueurs. Il peut jouer, ne pas jouer, entrer en jeu ou être sur le banc. Il a la même responsabilité que les autres. Je veux être clair et honnête. Il jouera s'il le mérite. Je pense qu'il est important de ne pas faire reposer toutes les attentes sur un seul joueur », a expliqué Carlo Ancelotti.