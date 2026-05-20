Neymar et Mbappé : Marche-arrière du PSG dans sa stratégie mercato ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre ans plus tard, Nasser Al-Khelaïfi va-t-il revenir sur sa position affichée au Parisien en juin 2022 ? A l’époque, le président du Paris Saint-Germain se montrait ferme en divulguant la nouvelle philosophie sportive portée par le conseiller football Luis Campos. Plus de stars recrutées à prix d’or. Oui mais voilà, la piste Julian Alvarez entrerait dans cette case…

Pendant des années, le PSG s’est activé sur le marché des transferts dans l’optique d’attirer des grandes stars du ballon rond. Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Thiago Silva, David Luiz, Neymar, Kylian Mbappé, Dani Alves et bien d’autres jusqu’à Lionel Messi et Sergio Ramos. Néanmoins, au terme d’une saison 2021/2022 et d’une élimination précoce en 1/8ème de finale de Ligue des champions, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait qu’avec le départ de Leonardo et la nomination de Luis Campos à la tête de la section sportive du club parisien, un virage dans la politique sportive a été pris.

Al-Khelaïfi a mis un terme à l’ère des strass et des paillettes au PSG en 2022 Désormais, le PSG allait se focaliser sur le développement des jeunes talents et ne plus offrir des ponts d’or et des contrats vertigineux aux joueurs. A l’exception de Kylian Mbappé qui a signé un bail pharaonique au printemps en question. Depuis, des salaires fixes et des bonus liés à la performance sont monnaie courante dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Au niveau des indemnités de transfert, les dirigeants ne sont plus enclins au fait de casser la tirelire comme pour les venues de Neymar et de Mbappé respectivement à 222 et 180M€. Ce qui pourrait considérablement compliquer la tâche du PSG dans sa quête de la signature de Julian Alvarez.