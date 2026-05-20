«Le prix est indécent», le PSG obligé de lâcher 150M€ pour Julian Alvarez ?

Dans 10 jours, le Paris Saint-Germain sera susceptible de vivre une potentielle nouvelle soirée magique. Et pour cause, les Parisiens ont rendez-vous avec les joueurs d’Arsenal à Budapest pour la finale de la Ligue des champions. Une opposition de style qui, selon les observateurs, pourrait pencher du côté du PSG qui sort grand favori de cette affiche. Après quoi, les joueurs partiront à la Coupe du monde pour la plupart lorsque les dirigeants tenteront de boucler des transferts dont celui de Julian Alvarez au PSG à un prix « indécent »…
En 2025, dans la foulée du premier sacre européen du PSG en Ligue des champions, le mercato estival avait été plutôt calme avec les venues de Renato Marin, de Lucas Chevalier, d’Illya Zabarnyi. Alors que le Paris Saint-Germain a la possibilité de signer un back-to-back historique en C1 en cas de victoire en finale face à Arsenal le 30 mai prochain, il semblerait que le PSG se prépare à être plus actif sur le marché.
«Ça colle vraiment à ce que Paris peut attendre d’un grand attaquant»
C’est en effet l’information communiquée par Foot Mercato pendant le live diffusé sur YouTube ce mercredi. Le journaliste Sébastien Denis a profité de l’occasion afin de faire un point sur l’un des dossiers chauds de l’été au PSG : Julian Alvarez. Le champion du monde argentin de 26 ans pourrait clore son chapitre de deux saisons à l’Atletico de Madrid dans les prochaines semaines. Et son profil collerait aux attentes du Paris Saint-Germain en matière de recrutement. « Ça colle vraiment à ce que Paris peut attendre d’un grand attaquant. Luis Enrique, le 9 c’est un sujet sensible chez lui avec Ramos qui est totalement déclassé aujourd’hui ».
«Quelque chose qu’on n’avait plus vu depuis l’époque Neymar/Mbappé au PSG»
Cependant, il y a un couac d’ordre financier. Quand bien même l’aspect sportif de cette opération comblerait le Paris Saint-Germain, il n’en est certainement pas de même pour l’indemnité du transfert avoisinant les 150M€ pour un joueur qui n’est pas en phase de progression chez les Colchoneros. « Là tu investirais sur un vrai 9, mais le prix est indécent. On parle de 150M€. Mais quand tu vois sa progression à l’Atlético, tu te dis que c’est pas impossible (….) Ce serait un point de basculement assez fort et quelque chose qu’on n’avait plus vu depuis l’époque Neymar/Mbappé au PSG », a reconnu le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis.