«Le prix est indécent», le PSG obligé de lâcher 150M€ pour Julian Alvarez ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans 10 jours, le Paris Saint-Germain sera susceptible de vivre une potentielle nouvelle soirée magique. Et pour cause, les Parisiens ont rendez-vous avec les joueurs d’Arsenal à Budapest pour la finale de la Ligue des champions. Une opposition de style qui, selon les observateurs, pourrait pencher du côté du PSG qui sort grand favori de cette affiche. Après quoi, les joueurs partiront à la Coupe du monde pour la plupart lorsque les dirigeants tenteront de boucler des transferts dont celui de Julian Alvarez au PSG à un prix « indécent »…

En 2025, dans la foulée du premier sacre européen du PSG en Ligue des champions, le mercato estival avait été plutôt calme avec les venues de Renato Marin, de Lucas Chevalier, d’Illya Zabarnyi. Alors que le Paris Saint-Germain a la possibilité de signer un back-to-back historique en C1 en cas de victoire en finale face à Arsenal le 30 mai prochain, il semblerait que le PSG se prépare à être plus actif sur le marché.

«Ça colle vraiment à ce que Paris peut attendre d’un grand attaquant» C’est en effet l’information communiquée par Foot Mercato pendant le live diffusé sur YouTube ce mercredi. Le journaliste Sébastien Denis a profité de l’occasion afin de faire un point sur l’un des dossiers chauds de l’été au PSG : Julian Alvarez. Le champion du monde argentin de 26 ans pourrait clore son chapitre de deux saisons à l’Atletico de Madrid dans les prochaines semaines. Et son profil collerait aux attentes du Paris Saint-Germain en matière de recrutement. « Ça colle vraiment à ce que Paris peut attendre d’un grand attaquant. Luis Enrique, le 9 c’est un sujet sensible chez lui avec Ramos qui est totalement déclassé aujourd’hui ».