PSG - Transfert à 60M€ : Excellente nouvelle pour Matvey Safonov ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait pris la place de titulaire aux dépens de Lucas Chevalier, Matvey Safonov n'est pas encore assuré de conserver son poste la saison prochaine. Mais alors que la piste menant à Diogo Costa a circulé ces dernières heures, elle est déjà démenti dans la presse portugaise. Une bonne nouvelle pour l'international russe.

La gestion des gardiens de but sera une nouvelle fois au cœur des débats du côté du PSG cet été. Il y a un an, Luis Enrique décidait de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour le remplacer par Lucas Chevalier, recruté pour 40M€, hors bonus. Mais c'est finalement Matvey Safonov qui a pris le dessus et s'est imposé comme le titulaire dans les buts du PSG à partir du début de l'année 2026. Mais alors que le Russe était destiné à un rôle de doublure, le PSG chercherait un nouveau titulaire pour la saison prochaine.

Premier coup de froid pour Diogo Costa ? C'est ainsi que selon les informations de Mercado Azul, le PSG serait prêt à lâcher 60M€ pour recruter Diogo Costa, le portier du FC Porto. L'idée serait même de boucler ce transfert avant la Coupe du monde dont le coup d'envoi sera donné le 11 juin. Toutefois, dans ses colonnes, A Bola vient jeter un coup de froid dans ce dossier assurant que le PSG n'a transmis aucune offre pour l'international portugais et n'a même pas entamé de discussions.