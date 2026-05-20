Grégory Lorenzi à l’OM : Un proche valide son arrivée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grégory Lorenzi est le grand favori pour prendre la tête du secteur sportif à l’OM, en succession de Medhi Benatia. Eric Roy, l’entraîneur du Stade Brestois, estime que le club phocéen ferait un bon choix en misant sur le directeur sportif, qui vient de passer dix ans en Bretagne.

L’Olympique de Marseille va changer de visage durant l’été. Présenté par Frank McCourt le mois dernier, Stéphane Richard va officiellement prendre ses fonctions de président en juillet, tandis qu’un nouveau directeur sportif est attendu dans la cité phocéenne pour succéder à Medhi Benatia. Sauf retournement de situation Grégory Lorenzi devrait être choisi. Un choix validé par Eric Roy, interrogé par RMC.

« À partir du moment où vous êtes contacté, c’est que vous vous méritez » « Pourquoi ne serait-il pas capable de réussir à l’OM ? », s’est interrogé l’entraîneur brestois, passé par Marseille en tant que joueur et qui a pu collaborer avec Grégory Lorenzi en Bretagne. « C’est marrant, parce que moi, j’ai connu à l’OM des entraîneurs très, très calmes comme Gérard Gili par exemple alors qu’on a toujours tendance à croire qu’il faut des fous furieux, a-t-il ajouté. Toutes les personnalités sont capables de réussir. Est-ce qu’il mérite d’aller dans un grand club ? À partir du moment où vous êtes contacté, c’est que vous vous méritez ».