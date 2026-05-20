Grégory Lorenzi à l’OM : Un proche valide son arrivée !

Grégory Lorenzi est le grand favori pour prendre la tête du secteur sportif à l’OM, en succession de Medhi Benatia. Eric Roy, l’entraîneur du Stade Brestois, estime que le club phocéen ferait un bon choix en misant sur le directeur sportif, qui vient de passer dix ans en Bretagne.
L’Olympique de Marseille va changer de visage durant l’été. Présenté par Frank McCourt le mois dernier, Stéphane Richard va officiellement prendre ses fonctions de président en juillet, tandis qu’un nouveau directeur sportif est attendu dans la cité phocéenne pour succéder à Medhi Benatia. Sauf retournement de situation Grégory Lorenzi devrait être choisi. Un choix validé par Eric Roy, interrogé par RMC.
« À partir du moment où vous êtes contacté, c’est que vous vous méritez »
« Pourquoi ne serait-il pas capable de réussir à l’OM ? », s’est interrogé l’entraîneur brestois, passé par Marseille en tant que joueur et qui a pu collaborer avec Grégory Lorenzi en Bretagne. « C’est marrant, parce que moi, j’ai connu à l’OM des entraîneurs très, très calmes comme Gérard Gili par exemple alors qu’on a toujours tendance à croire qu’il faut des fous furieux, a-t-il ajouté. Toutes les personnalités sont capables de réussir. Est-ce qu’il mérite d’aller dans un grand club ? À partir du moment où vous êtes contacté, c’est que vous vous méritez ».
« C’est fort possible qu’il va réussir à Marseille »
Franck Passi, ancien membre du club, estimait lui aussi récemment dans l’After Marseille de RMC que Grégory Lorenzi était une bonne option pour l’OM : « Je pense que c’est un bon choix parce que c’est quelqu’un qui, déjà, a beaucoup d’expérience en tant que directeur sportif. Donc il est évident qu’il va pouvoir faire ses choix et j’imagine qu’il fera des bons choix. Ensuite, le projet qui était là l’année dernière était complètement différent. On prend un entraîneur étranger, il arrive en star alors qu’il avait fait une bonne saison en Angleterre. Mais bon, ce n’est peut-être pas du style des entraîneurs que certains avaient eus avant. Je pense qu’il va arriver avec ses qualités. Il connaît le marché, il connaît ce que c’est que de faire des effectifs avec peu d’argent. Donc c’est fort possible qu’il va réussir à Marseille ».