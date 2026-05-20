Transfert de Julian Alvarez : Le FC Barcelone est effrayé par le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le cas Julian Alvarez sera au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, l'attaquant de l'Atlético de Madrid est convoité par plusieurs grands clubs européens dont le FC Barcelone et le PSG. Mais clairement, la puissance financière parisienne inquiéterait le club blaugrana.

L'été prochain, le PSG pourrait se mettre en quête d'un nouvel avant-centre et s'intéresserait notamment à Julian Alvarez, un joueur déjà convoité par les Parisiens en 2024 lorsqu'il quittait Manchester City pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Mais alors que les Colchoneros ne seraient pas fermés à une vente de leur international argentin, la concurrence est rude dans ce dossier. En plus du PSG, le FC Barcelone semble être la piste la plus chaude puisque le club blaugrana cherche un successeur à Robert Lewandowski.

Alvarez vers le PSG ? Mais d'un point de vue économique, le Barça n'a aucune chance de rivaliser avec le PSG comme le constate le journaliste espagnol Santi Ovalle. « Ce que l'on dit au Barça, c'est qu'ils ne se lanceront pas dans une surenchère avec le Paris Saint-Germain », confie-t-il au micro d'El Larguero sur la Cadena SER avant de préciser que si Julian Alvarez « veut rejoindre le Barça, il va devoir s’engager personnellement et renoncer à de l’argent, car le PSG va lui en offrir davantage. Mais ils ne l’écartent pas d’emblée. »