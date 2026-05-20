Matthieu Jalibert transformé par le XV de France : L'UBB peut dire merci à Fabien Galthié !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'histoire entre le XV de France et Matthieu Jalibert a été faite de nombreuses péripéties. Mais lors du dernier Tournoi des VI Nations, le demi d'ouverture de l'UBB a profité de la blessure de Romain Ntamack pour être titulaire lors de la compétition, ce qui l'a visiblement métamorphosé.

Le choix du demi d'ouverture du XV de France a suscité de vifs débats ces dernières années. Et pour cause, Fabien Galthié a longtemps privilégié la charnière du Stade Toulousain en alignant Romain Ntamack aux côtés d'Antoine Dupont, alors que Matthieu Jalibert réalisait des exploits avec l'UBB. Mais lors du dernier Tournoi des VI Nations, avec la blessure du Toulousain, c'est bien le Bordelais qui a joué. Et Jalibert reconnaît que c'est qui lui manquait pour encore progresser. Et c'est l'UBB qui en profite.

Jalibert a été métamorphosé par le XV de France « L’équipe de France a toujours été le petit plus qui me manquait. Être capable d’enchaîner les bonnes performances au niveau international, forcément, d’avoir fait un bon tournoi et en plus d’avoir gagné, ça m’a donné de la confiance », confie-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport en marge de la finale de la Champions Cup, la deuxième de suite pour l'UBB. Et cela pourrait bien être un atout important pour les Bordelais.