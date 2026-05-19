XV de France - Succession de Fabien Galthié : L'entraîneur de l'UBB lâche une première réponse !

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le XV de France, Fabien Galthié a toutefois de grandes chances de voir la Coupe du monde décider de son avenir l'année prochaine. Par conséquent, plusieurs noms circulent pour le remplacer à l'image de celui de Yannick Bru. Mais le coach de l'UBB assure être concentré sur la fin de saison avec son club.
L'avenir de Fabien Galthié va devenir un sujet majeur dans les prochains mois. Et pour cause, bien que son contrat court jusqu'en 2028, le sélectionneur du XV de France pourrait voir son futur être impacté par la Coupe du monde l'année prochaine. Une contre-performance au Mondial pourrait bien pousser Galthié à partir, bien que l'hypothèse d'une prolongation sont également ouverte. Mais tous les scénarii sont donc à l'étude.
Yannick Bru évoque la succession de Fabien Galthié
C'est ainsi, que plusieurs noms circulent pour éventuellement remplacer Fabien Galthié. La piste la plus concrète semble mener à Ugo Mola, l'actuel entraîneur du Stade Toulousain, qui serait même ouvert à cette possibilité. Néanmoins, la surprise pourrait venir de Sébastien Piqueronies qui réalise une magnifique saison en Top 14 avec la Section Paloise. Mais ce n'est pas tout puisqu'un troisième nom revient également avec insistance, à savoir celui de Yannick Bru dont les résultats avec l'UBB depuis trois saisons lui donnent la légitimité de prétendre au poste de sélectionneur du XV de France.
«Je ne veux pas insulter l'avenir, mais...»
Mais encore faut-il que cela l'intéresse. Déjà passé dans le staff du XV de France en tant qu'entraîneur des avants d'abord avec Philippe Saint-André, de 2011 à 2015, puis de Guy Novès jusqu'en 2017, Yannick Bru se sent bien à l'UBB où il a prolongé jusqu'en 2029. Et visiblement, il n'a pas l'intention de trahir la confiance que lui accorde son président Laurent Marti. « Je ne suis pas quelqu'un d'arrogant ou de méprisant, donc je ne veux pas insulter l'avenir. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de renvoyer la confiance qu'on m'a donnée et de toujours respecter les gens qui m'ont offert l'opportunité d'être là. C'est plus important que le reste », lâche Yannick Bru dans les colonnes de L'EQUIPE. Il faut dire que l'UBB s'apprête à disputer sa deuxième finale de Champions Cup de suite, avant de tenter d'aller enfin titiller le Stade Toulousain en Top 14.