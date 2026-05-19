XV de France - Succession de Fabien Galthié : L'entraîneur de l'UBB lâche une première réponse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le XV de France, Fabien Galthié a toutefois de grandes chances de voir la Coupe du monde décider de son avenir l'année prochaine. Par conséquent, plusieurs noms circulent pour le remplacer à l'image de celui de Yannick Bru. Mais le coach de l'UBB assure être concentré sur la fin de saison avec son club.

L'avenir de Fabien Galthié va devenir un sujet majeur dans les prochains mois. Et pour cause, bien que son contrat court jusqu'en 2028, le sélectionneur du XV de France pourrait voir son futur être impacté par la Coupe du monde l'année prochaine. Une contre-performance au Mondial pourrait bien pousser Galthié à partir, bien que l'hypothèse d'une prolongation sont également ouverte. Mais tous les scénarii sont donc à l'étude.

Yannick Bru évoque la succession de Fabien Galthié C'est ainsi, que plusieurs noms circulent pour éventuellement remplacer Fabien Galthié. La piste la plus concrète semble mener à Ugo Mola, l'actuel entraîneur du Stade Toulousain, qui serait même ouvert à cette possibilité. Néanmoins, la surprise pourrait venir de Sébastien Piqueronies qui réalise une magnifique saison en Top 14 avec la Section Paloise. Mais ce n'est pas tout puisqu'un troisième nom revient également avec insistance, à savoir celui de Yannick Bru dont les résultats avec l'UBB depuis trois saisons lui donnent la légitimité de prétendre au poste de sélectionneur du XV de France.