Un nouveau sélectionneur pour le XV de France ? Les trois candidats pour remplacer Fabien Galthié

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, c’est Fabien Galthié qui dirige le XV de France avec bien évidemment la Coupe du monde 2027 en ligne de mire. Mais que se passera-t-il ensuite ? L’actuel sélectionneur des Bleus est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028. Alors que l’idée de poursuivre à la tête du XV de France ne déplairait pas à Galthié, voilà que 3 candidats se détacheraient pour venir le remplacer.

A la tête du XV de France, Fabien Galthié est sous contrat jusqu’en 2028. Mais quid de son avenir ? Pour le moment, il est encore trop tôt pour en parler comme on l’a fait savoir du côté de la FFR. « Il n’y a pas grand chose à dire sur le sujet. Les décisions seront prises après la Coupe du monde », a fait savoir Jean-Marc Lherme, vice-président de la FFR pour Sud Ouest. Selon le média français, Galthié pourrait d’ailleurs poursuivre dans ses fonctions de sélectionneur du XV de France au-delà de 2028. Mais voilà qu’il ne faut également pas exclure la possibilité que quelqu’un vienne le remplacer.

Mola ou Bru pour remplacer Galthié ? Le XV de France pourrait donc avoir un nouveau sélectionneur d’ici quelques années. Mais qui viendra alors remplacer Fabien Galthié ? Selon Sud Ouest, trois candidats se détacheraient pour venir prendre les commandes des Bleus à l’avenir. Deux profils sont d’ailleurs évidents, à savoir ceux d’Ugo Mola et de Yannick Bru, respectivement entraîneur du Stade Toulousain et de l’UBB. Pour ce qui est du premier cité, il dispose d’une clause de sortie dans son contrat ce qui pourrait faciliter son arrivée à la tête du XV de France. Contrairement à Mola, Bru n’a pas voulu faire figurer une clause similaire dans son contrat, mais voilà que l’UBB ne devrait pas retenir son entraîneur s’il venait à répondre favorablement à la sélection.