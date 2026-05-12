Mercato - Top 14 : Un joueur du XV de France répond cash aux rumeurs de transfert !

L’été arrive et le mercato aussi. Pépite du XV de France, Théo Attissogbe (21 ans) va déjà devoir prendre une grande décision dans les prochaines semaines. Rester dans son club de la Section paloise où il a effectué sa post-formation ou bien aller relever un autre défi ailleurs ? De passage sur les ondes d’Ici Béarn Bigorre lundi, Attissogbe a donné un premier élément de réponse.
Théo Attissogbe ne soufflera que sa 22ème bougie au mois de novembre. Mais le fera-t-il toujours en tant qu’ailier de la Section Paloise ? C’est la question que beaucoup de supporters de Pau se posent ces dernières semaines. Et à juste titre puisque le contrat d’Attissogbe prendra fin en juin 2027. Une décision charnière approche tant pour les dirigeants de la Section paloise que pour le joueur du XV de France alors que les rumeurs continuent de circuler. Midi-Olympique s’attardait sur ce dossier dernièrement expliquant qu’au même titre que pour Régis Montagne et Esteban Capilla, le mercato s’annonçait mouvementé.
«Ici à Pau, je m’y sens très bien»
Invité d’Ici Béarn Bigorre lundi soir, Théo Attissogbe a profité de cette exposition médiatique pour faire un point au sujet de son avenir. A l’entendre, c’est Pau ou rien à l’instant T. « Je suis très bien ici dans le Béarn, encore plus quand je vois les matches au Hameau depuis le début de la saison et quand je vois la ferveur qui s’en empare chaque samedi. Donc forcément je m’y sens très bien. Je suis sous contrat jusqu’en 2027 donc il reste encore beaucoup de choses à faire, des ambitions à réaliser. Ici à Pau, je m’y sens très bien ».
«La question va se poser mais on a encore le temps»
Théo Attissogbe se « sent très bien » au point de lier son avenir à la Section Paloise pour une plus longue durée par le biais de la signature d’un nouveau contrat ? « C’est une question qui va commencer à se poser », comme l’affirme le principal intéressé dans des propos rapportés par blog-rct. Néanmoins, son cœur est palois. Un indice donc concernant l’épilogue du feuilleton autour de la suite de sa jeune carrière. « A l’heure actuelle, c’est un endroit où je me sens bien. La question va se poser mais on a encore le temps car c’est jusqu’à l’été 2027. La question n’est pas urgente. Le projet est très intéressant, on voit que l’on arrive à cibler et à faire venir des joueurs de gros calibre. C’est super bon pour la suite et quand on joue le jeu qui est le nôtre depuis le début de la saison, ce n’est que du plaisir. Tous ces éléments font que l’on se sent bien ici et qu’on profite de chaque instant ».