Mercato - Top 14 : Un joueur du XV de France répond cash aux rumeurs de transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’été arrive et le mercato aussi. Pépite du XV de France, Théo Attissogbe (21 ans) va déjà devoir prendre une grande décision dans les prochaines semaines. Rester dans son club de la Section paloise où il a effectué sa post-formation ou bien aller relever un autre défi ailleurs ? De passage sur les ondes d’Ici Béarn Bigorre lundi, Attissogbe a donné un premier élément de réponse.

Théo Attissogbe ne soufflera que sa 22ème bougie au mois de novembre. Mais le fera-t-il toujours en tant qu’ailier de la Section Paloise ? C’est la question que beaucoup de supporters de Pau se posent ces dernières semaines. Et à juste titre puisque le contrat d’Attissogbe prendra fin en juin 2027. Une décision charnière approche tant pour les dirigeants de la Section paloise que pour le joueur du XV de France alors que les rumeurs continuent de circuler. Midi-Olympique s’attardait sur ce dossier dernièrement expliquant qu’au même titre que pour Régis Montagne et Esteban Capilla, le mercato s’annonçait mouvementé.

«Ici à Pau, je m’y sens très bien» Invité d’Ici Béarn Bigorre lundi soir, Théo Attissogbe a profité de cette exposition médiatique pour faire un point au sujet de son avenir. A l’entendre, c’est Pau ou rien à l’instant T. « Je suis très bien ici dans le Béarn, encore plus quand je vois les matches au Hameau depuis le début de la saison et quand je vois la ferveur qui s’en empare chaque samedi. Donc forcément je m’y sens très bien. Je suis sous contrat jusqu’en 2027 donc il reste encore beaucoup de choses à faire, des ambitions à réaliser. Ici à Pau, je m’y sens très bien ».