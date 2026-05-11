FFR - Florian Grill réagit à un drame qui a touché le rugby français : «Jusqu’ici, j’avais souhaité ne pas m’exprimer»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Près de deux ans après la disparition tragique de Medhi Narjissi en Afrique du Sud, Florian Grill, président de la FFR, a pris la parole sur le sujet pour la première fois, et ce alors que la Fédération a été mise en examen en tant que personne morale pour homicide involontaire.

Le 7 août 2024, Medhi Narjissi était emporté lors d'une baignade sur une plage réputée dangereuse près du Cap de Bonne-Espérance lors d’un stage de l’équipe de France U18 en Afrique du Sud. La FFR a depuis été mise en examen pour homicide involontaire après une audition de Florian Grill, qui a pris la parole sur le dossier dans un entretien accordé à Midi Olympique.

« L’enjeu pour moi, c’est qu’on soit juste et précis » « D’abord, mes premiers mots vont bien sûr à la famille. Rien n’est pire que de perdre un enfant. Ma compassion est absolument totale pour eux. Leur douleur et leur colère sont légitimes. J’ai bien conscience que nous ne pourrons jamais ressentir ce que représentent la douleur et la colère de la famille de Medhi, a commencé le président de la FFR. Jusqu’ici, j’avais souhaité ne pas m’exprimer, je voulais réserver mes propos à la justice et surtout préserver la sérénité de l’enquête. Mais force est de constater que le secret de l’instruction a été violé. C’est pour cela que j’ai décidé de m’exprimer, d’autant que, je pense que c’est important de le dire, je suis président de la FFR. Je représente un sport, des valeurs, des centaines de clubs, des présidents de club aussi. Mon premier rôle, c’est de permettre à la justice de travailler et d’établir les responsabilités. Mais je dois aussi protéger notre sport, notre institution et toutes les personnes qui y travaillent au quotidien. L’enjeu pour moi, c’est qu’on soit juste et précis. Cela ne signifie pas que la FFR n’assume pas ses responsabilités ou qu’elle tente de se défausser. Cela signifie que j’ai un devoir de rétablir la vérité des faits, notamment face à ceux qui instrumentalisent le drame et qui répandent des contre-vérités. »