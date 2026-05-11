FFR - Florian Grill réagit à un drame qui a touché le rugby français : «Jusqu’ici, j’avais souhaité ne pas m’exprimer»

Près de deux ans après la disparition tragique de Medhi Narjissi en Afrique du Sud, Florian Grill, président de la FFR, a pris la parole sur le sujet pour la première fois, et ce alors que la Fédération a été mise en examen en tant que personne morale pour homicide involontaire.
Le 7 août 2024, Medhi Narjissi était emporté lors d'une baignade sur une plage réputée dangereuse près du Cap de Bonne-Espérance lors d’un stage de l’équipe de France U18 en Afrique du Sud. La FFR a depuis été mise en examen pour homicide involontaire après une audition de Florian Grill, qui a pris la parole sur le dossier dans un entretien accordé à Midi Olympique.
« L’enjeu pour moi, c’est qu’on soit juste et précis »
« D’abord, mes premiers mots vont bien sûr à la famille. Rien n’est pire que de perdre un enfant. Ma compassion est absolument totale pour eux. Leur douleur et leur colère sont légitimes. J’ai bien conscience que nous ne pourrons jamais ressentir ce que représentent la douleur et la colère de la famille de Medhi, a commencé le président de la FFR. Jusqu’ici, j’avais souhaité ne pas m’exprimer, je voulais réserver mes propos à la justice et surtout préserver la sérénité de l’enquête. Mais force est de constater que le secret de l’instruction a été violé. C’est pour cela que j’ai décidé de m’exprimer, d’autant que, je pense que c’est important de le dire, je suis président de la FFR. Je représente un sport, des valeurs, des centaines de clubs, des présidents de club aussi. Mon premier rôle, c’est de permettre à la justice de travailler et d’établir les responsabilités. Mais je dois aussi protéger notre sport, notre institution et toutes les personnes qui y travaillent au quotidien. L’enjeu pour moi, c’est qu’on soit juste et précis. Cela ne signifie pas que la FFR n’assume pas ses responsabilités ou qu’elle tente de se défausser. Cela signifie que j’ai un devoir de rétablir la vérité des faits, notamment face à ceux qui instrumentalisent le drame et qui répandent des contre-vérités. »
« Si je pensais une seule seconde que la Fédération ou la DTN avaient la moindre responsabilité pénale dans ce drame, je serais le premier à le dire »
Florian Grill assume sa position et s’exonère de toute responsabilité. « Toute ma vie, j’ai assumé mes responsabilités. Comme je l’ai dit à la juge, si je pensais une seule seconde que la Fédération ou la DTN avaient la moindre responsabilité pénale dans ce drame, je serais le premier à le dire, a-t-il affirmé. Et je serais d’autant plus le premier à le dire que, dans ce drame, chacun a tendance à se renvoyer la balle alors qu’on doit bien comprendre qu’il y a une famille au milieu, qui a besoin que le ou les responsables soient condamnés. Ceci dit, je réponds à votre question : j’ai lu et relu tous les éléments. Je ne vois, et je confirme, aucune responsabilité pénale ni de la FFR ni de la DTN. Et il y a une raison simple et très claire à cela : aucune baignade en mer n’était prévue au programme. La triste réalité, c’est que la faute a été commise sur place, et uniquement sur place. C’est une décision individuelle de sortir du programme établi qui a causé le drame. (…) Aucune baignade n’était prévue. Je suis allé sur cette plage. Je ne comprends pas comment on a pu y descendre, ne pas voir les panneaux et y baigner des enfants. C’est une décision que je pleure tous les jours. Olivier Lièvremont aussi. Je ne le comprends pas. (…) La responsabilité de chacun ? C’est à la justice de le trancher, ce n’est pas à moi. La seule chose que je sais, c’est ce qu’on a dit depuis le début : c’est sur place que l’irréparable a été commis. »