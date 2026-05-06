Antoine Dupont, le scénario catastrophe jugé impossible sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2027, le XV de France ira en Australie avec l’objectif de décrocher sa première Coupe du monde. Mais avec quel demi de mêlée ? Actuellement, de plus en plus de questions se posent sur le fait de remplacer Antoine Dupont par Maxime Lucu alors que le joueur du Stade Toulousain connait un gros coup de moins bien. Le fait est que sur RMC, on refuse de croire que Dupont ne retrouve pas son meilleur niveau.

Après plusieurs mois d’absence suite à sa blessure au genou, Antoine Dupont a réussi à retrouver la compétition. Mais voilà qu’avec le Stade Toulousain et le XV de France, le demi de mêlée a montré un niveau bien en deçà des standards qu’il avait pu montrer. La forme de Dupont en inquiète plus d’un aujourd’hui, à tel point que la question de titulariser Maxime Lucu chez les Bleus se pose désormais. Fabien Galthié devra-t-il alors envisager de remplacer son capitaine par le joueur de l’UBB ?

« Notre ami Lucu a monté le curseur très haut » A l’occasion du Super Moscato Show, Denis Charvet s’est exprimé sur la possibilité que Maxime Lucu remplace Antoine Dupont comme demi de mêlée du XV de France. « Effectivement, si Dupont enchaine les matchs qu’il fait en ce moment, il y aurait débat. Notre ami Lucu a monté le curseur très haut. Aujourd’hui, il se rapproche de Dupont dans un autre style, un style de leader, d’homme à tout faire, de rassembleur, il transmet une confiance incroyable dans ce groupe de l’UBB. Il y a débat si Antoine continue à être emprunté. Mais c’est que si il continue à faire de telles prestations qu’on pourra se poser ces questions », a-t-il dit au micro de RMC.