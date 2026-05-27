Vitinha, Hakimi... La réponse radicale du PSG pour leur transfert au Real Madrid

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale verrait plusieurs de ses joueurs intéresser des cadors européens. Le Real Madrid en pincerait notamment pour Vitinha, Achraf Hakimi, et d’autres éléments de Luis Enrique. Les champions d’Europe 2025 se sont toutefois montrés assez clairs sur ce sujet.

À quelques jours de sa seconde finale de Ligue des champions consécutive, le PSG voit son mercato s’animer. Plusieurs joueurs de Luis Enrique commencent à intéresser d’autres cadors européens. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité l’intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola. Le Real Madrid, lui aussi, aimerait piocher chez les Rouge-et-Bleu cet été. Quatre joueurs ont notamment été évoqués dans le viseur des Merengue.

Le PSG a déjà lâché sa réponse pour Vitinha, Hakimi, Fabian Ruiz et Nuno Mendes Le candidat à la présidence du Real Madrid Enrique Riquelme aurait en effet approché Vitinha, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz et Nuno Mendes d’après le journaliste Achille Ash. Le concurrent de Florentino Pérez aimerait en effet voir ces quatre stars venir épauler Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca. Seulement, le PSG se serait montré cash sur les transferts des quatre joueurs. Les champions d’Europe 2025 considéreraient tout simplement le latéral droit marocain, les milieux de terrain espagnol et portugais, et le défenseur lusitanien comme intouchables. Sauf retournement de situation, aucun des joueurs cités ne devrait donc quitter le PSG cet été.