Mercato - PSG : Bradley Barcola, les discussions confirmées avec un grand club anglais

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG en 2023 en provenance de l’OL, Bradley Barcola a signé jusqu’en 2028. Mais pas sûr que l’international français reste jusqu’à cette date avec le club de la capitale. En effet, à l’approche du mercato estival, il est question de la possibilité que Barcola fasse ses valises. Un départ qui pourrait l’amener vers l’Angleterre où un gros club de Premier League discuterait avec lui depuis un moment déjà.

Cet été, le PSG pourrait s’offrir un nouveau joueur offensif. Alors qu’on parle notamment d’un intérêt pour Yan Diomandé, cela pourrait engendrer le départ de Bradley Barcola. En effet, Fabrizio Romano a expliqué à propos de la situation actuelle de l’international français du PSG : « Si Diomandé va au PSG, Barcola pourrait quitter le PSG cet été. C’est une possibilité ».

Barcola et Liverpool, un intérêt qui ne date pas d’hier Bradley Barcola pourrait donc faire ses valises cet été et s’il venait à quitter le PSG, l’international français pourrait s’envoler pour l’Angleterre. « Liverpool voulait Barcola en août 2025, mais ça n’a pas été possible, mais Liverpool est toujours là. Liverpool est toujours intéressé par Barcola. Pour Barcola, il y a aussi Arsenal. Arsenal aime aussi le joueur », a ainsi fait savoir Fabrizio Romano. Et voilà que sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a confirmé les discussions entre Barcola et Liverpool : « L’année dernière, Liverpool a déjà essayé de faire venir Barcola. Liverpool, ils veulent un joueur offensif de ce type-là, Diomandé ou Barcola. Ça ne sera pas les deux. Ce sont des négociations qui durent depuis des mois ».