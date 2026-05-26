Emmanuel Grégoire a été supporter de l’OM avant le PSG : La révélation du maire de Paris

Venu supporter le PSG à plusieurs reprises depuis son élection à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire admet avoir eu un coup de cœur pour l’Olympique de Marseille durant les années 1990, au moment où le club présidé alors par Bernard Tapie a remporté la Coupe d’Europe.
Avec l’arrivée d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, les supporters du PSG ont repris espoir à l’idée de voir leur équipe de cœur rester au Parc des Princes. Il y a quelques jours, le successeur d’Anne Hidalgo s’était montré « raisonnablement très optimiste » au micro de RMC concernant la vente du stade au club de la capitale. « Ça peut être un accord gagnant-gagnant. Le club a un immense succès sportif, il cherche à affermir sa position sur le plan économique, y compris dans une compétition internationale d'image. J'ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes. Ce serait dommage qu'il parte. Je vais tout faire pour que nous arrivions, avait ajouté Emmanuel Grégoire. Il y a 99,9 % de chance que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela. »
« J’étais un gamin qui soutenait l’OM des années 90 »
Invité d’Ici Paris Île-de-France à quelques jours de la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal (samedi 30 mai, à 18h), Emmanuel Grégoire est revenu sur divers sujets liés au club de sa ville et en a profité pour faire une confidence sur l’OM. « Je soutiens les équipes françaises engagées en Europe. C’est un petit péché que je ne devrai plus confesser aujourd’hui, mais j’étais un gamin qui soutenait l’OM des années 90. Je demande aux Ultras d’avoir un peu d’indulgence pour moi, car j’étais tout jeune », s’est amusé celui qui avait 16 ans lorsque l’OM a remporté la Ligue des champions.
« Mes enfants sont nés à Paris et ce sont de vrais supporters du PSG »
« J’ai soutenu les Girondins de Bordeaux aussi car j’ai fait mes études à Bordeaux entre 1995 et 1999, ce sont quatre années exceptionnelles avec une finale de Coupe de l’UEFA avec Zidane, Lizarazu et Dugarry contre le Bayern. (…) Et c’est le titre de 1999 que nous devons beaucoup au PSG car l’OM avait accusé le PSG d’avoir fait exprès de perdre à la dernière journée de Championnat, a ajouté Emmanuel Grégoire. Mes enfants sont nés à Paris et ce sont de vrais supporters du PSG, Ultras eux même, rien d'autre n'est tolérable, et ils ont la détestation des autres clubs, et sur une air d’autoroute en partant ».