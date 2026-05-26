Emmanuel Grégoire a été supporter de l’OM avant le PSG : La révélation du maire de Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Venu supporter le PSG à plusieurs reprises depuis son élection à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire admet avoir eu un coup de cœur pour l’Olympique de Marseille durant les années 1990, au moment où le club présidé alors par Bernard Tapie a remporté la Coupe d’Europe.

Avec l’arrivée d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, les supporters du PSG ont repris espoir à l’idée de voir leur équipe de cœur rester au Parc des Princes. Il y a quelques jours, le successeur d’Anne Hidalgo s’était montré « raisonnablement très optimiste » au micro de RMC concernant la vente du stade au club de la capitale. « Ça peut être un accord gagnant-gagnant. Le club a un immense succès sportif, il cherche à affermir sa position sur le plan économique, y compris dans une compétition internationale d'image. J'ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes. Ce serait dommage qu'il parte. Je vais tout faire pour que nous arrivions, avait ajouté Emmanuel Grégoire. Il y a 99,9 % de chance que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela. »

« J’étais un gamin qui soutenait l’OM des années 90 » Invité d’Ici Paris Île-de-France à quelques jours de la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal (samedi 30 mai, à 18h), Emmanuel Grégoire est revenu sur divers sujets liés au club de sa ville et en a profité pour faire une confidence sur l’OM. « Je soutiens les équipes françaises engagées en Europe. C’est un petit péché que je ne devrai plus confesser aujourd’hui, mais j’étais un gamin qui soutenait l’OM des années 90. Je demande aux Ultras d’avoir un peu d’indulgence pour moi, car j’étais tout jeune », s’est amusé celui qui avait 16 ans lorsque l’OM a remporté la Ligue des champions.