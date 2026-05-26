F1 : «J’ai beaucoup aimé», Max Verstappen balance sur son duel avec Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Après un Grand Prix de Miami prometteur, Max Verstappen a décroché un nouveau bon résultat avec une troisième place au Canada ce dimanche. Le pilote de Red Bull a toutefois essayé de prendre la deuxième position à Lewis Hamilton, en vain. Le Néerlandais s’est d’ailleurs livré sur son duel avec le septuple champion du monde sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Max Verstappen a su décrocher un nouveau bon résultat lors du Grand Prix du Canada ce dimanche. Le pilote de Red Bull a terminé sur le podium, derrière Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Le Néerlandais a d’ailleurs essayé de prendre la seconde place à son homologue de chez Ferrari, en vain. Le quadruple champion du monde a toutefois apprécié son duel avec le Britannique sur le circuit Gilles-Villeneuve.

«C’était très sympa pour moi» « C’était vraiment très bien. J’ai beaucoup aimé. Je pense aussi que lorsque vous êtes à moins d’une seconde ici, nous sommes très limités en énergie sur ce circuit et, bien sûr, quand vous êtes dans cette fenêtre, vous pouvez dépenser un peu plus d’énergie. Dans les lignes droites, cela permet de gagner un peu de vitesse et ici c’est très efficace. Oui, dans les derniers tours, j’ai essayé de revenir, mais c’était bien. Nous attaquions à fond et, honnêtement, c’était très sympa pour moi. Je pense aussi que c’est ma première course de l’année où j’ai simplement eu une course normale, sans rien de fou qui se produise. Donc ça aussi, c’était agréable » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.