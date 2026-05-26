PSG - Arsenal : L'annonce forte de Luis Enrique avant la finale de la Ligue des champions !

Samedi soir (18h), le PSG aura l’occasion de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive. Pour cela, la formation de Luis Enrique devra vaincre Arsenal, fraîchement sacré champion d’Angleterre. Avant ce gros choc européen, le coach parisien a livré ses ressentis au cours d’un entretien accordé à l’UEFA.
Le choc approche à grands pas. Qui du PSG ou d’Arsenal sera sacré champion d’Europe samedi soir à Budapest ? Motivé à l’idée de remporter une deuxième C1 consécutive à Paris, Luis Enrique s’est livré sur son ressenti avant sa troisième finale de Ligue des Champions (1 avec le FC Barcelone, 2 avec le PSG).
« Je suis arrivé au club en me disant : « Mon objectif est d’écrire l’histoire », et nous l’avons effectivement écrite »
« Quand on remporte des titres comme nous l’avons fait l’année dernière, alors que personne ne nous attendait, il y a un sentiment de joie et de fierté, et même aujourd’hui, ce sentiment est toujours présent. Ce n’est pas simplement le fait d'avoir remporté une Champions League et d'avoir écrit l’histoire avec Paris parce que c’était ce que nous voulions. Je suis arrivé au club en me disant : « Mon objectif est d’écrire l’histoire », et nous l’avons effectivement écrite, mais ce chapitre est maintenant clos.Nous voulons continuer à écrire l’histoire parce que nous pensons qu’il nous reste encore des choses à accomplir et c’est merveilleux, gratifiant, stimulant, excitant, surtout quand on réalise que, grâce à son travail, on peut rendre heureux des gens qu’on n’a même jamais rencontrés, que ce soit juste pour quelques instants ou pour beaucoup plus longtemps », a ainsi indiqué l’entraîneur du PSG, qui a évoqué la pression entourant cette finale.
« Je dirais qu’il y avait plus de pression la saison dernière »
« Je dirais qu’il y avait plus de pression la saison dernière parce que tout le monde se disait : « C’est le moment ! Nous ne pouvons pas perdre cette fois ! » Cette fois, il y a de la pression parce que nous pensons que nous le méritons, au vu de notre parcours dans la compétition et de toutes les autres équipes que nous avons éliminées en cours de route. Nous sommes passés par les barrages, nous avons eu le pire tirage au sort parmi les 36 équipes. Dans la continuité de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que nous avons amélioré au cours de la saison, nous terminons avec cette finale, et notre objectif est évidemment de la gagner, pour conclure la saison sur une note positive », conclut Luis Enrique.