PSG - Arsenal : L'annonce forte de Luis Enrique avant la finale de la Ligue des champions !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi soir (18h), le PSG aura l’occasion de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive. Pour cela, la formation de Luis Enrique devra vaincre Arsenal, fraîchement sacré champion d’Angleterre. Avant ce gros choc européen, le coach parisien a livré ses ressentis au cours d’un entretien accordé à l’UEFA.

Le choc approche à grands pas. Qui du PSG ou d’Arsenal sera sacré champion d’Europe samedi soir à Budapest ? Motivé à l’idée de remporter une deuxième C1 consécutive à Paris, Luis Enrique s’est livré sur son ressenti avant sa troisième finale de Ligue des Champions (1 avec le FC Barcelone, 2 avec le PSG).

« Je suis arrivé au club en me disant : « Mon objectif est d’écrire l’histoire », et nous l’avons effectivement écrite » « Quand on remporte des titres comme nous l’avons fait l’année dernière, alors que personne ne nous attendait, il y a un sentiment de joie et de fierté, et même aujourd’hui, ce sentiment est toujours présent. Ce n’est pas simplement le fait d'avoir remporté une Champions League et d'avoir écrit l’histoire avec Paris parce que c’était ce que nous voulions. Je suis arrivé au club en me disant : « Mon objectif est d’écrire l’histoire », et nous l’avons effectivement écrite, mais ce chapitre est maintenant clos.Nous voulons continuer à écrire l’histoire parce que nous pensons qu’il nous reste encore des choses à accomplir et c’est merveilleux, gratifiant, stimulant, excitant, surtout quand on réalise que, grâce à son travail, on peut rendre heureux des gens qu’on n’a même jamais rencontrés, que ce soit juste pour quelques instants ou pour beaucoup plus longtemps », a ainsi indiqué l’entraîneur du PSG, qui a évoqué la pression entourant cette finale.