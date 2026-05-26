Surprise en Formule 1, Max Verstappen et Lewis Hamilton tombent d'accord !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'arrivée du Grand Prix du Canada dimanche, Lewis Hamilton et Max Verstappen semblaient très heureux de se retrouver sur le podium, mais cela n'a rien changé à leur ressenti concernant l'évolution de la Formule 1 et la nouvelle règlementation. Les deux rivaux sont, pour une fois, sur la même longueur d'onde.

Depuis le début de saison et l'arrivée d'une nouvelle réglementation, les pilotes sont régulièrement très critiques sur l'évolution de la Formule 1. Après le Grand Prix du Canada, qui a pourtant offert un beau spectacle, et malgré une deuxième place à l'arrivée dimanche à Montréal, Lewis Hamilton s'est d'ailleurs lâché sur ces nouvelles monoplaces, assurant qu'il prenait beaucoup moins de plaisir qu'auparavant.

Lewis Hamilton fracasse l'évolution de la Formule 1... « Ce n’est absolument pas naturel, c’est certain. À mon avis, cela reste une sensation étrange. On accélère, on ouvre le système, et puis la puissance s’effondre à mi-ligne droite et les tours/min commencent à chuter. Ce n’est pas l’essence même du sport automobile. Le moteur devrait hurler jusqu’au bout de la ligne droite et continuer à pousser sans cesse. C’est ce qu’ils faisaient à l’époque des V8 ou des V10. Ils poussaient et poussaient encore. C’est un nouvel élément de course qui n’existait pas avant, et c’est peut-être pour cela que c’est... Au final, la voiture a fondamentalement une meilleure conception globale, ce qui nous permet de faire la course, de nous rapprocher et de nous suivre de près, et c’est la meilleure partie. L’aspect puissance est moins excitant, selon moi », a lancé le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nexgten-auto.com, avant que Max Verstappen n'aille dans son sens également.