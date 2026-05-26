Surprise en Formule 1, Max Verstappen et Lewis Hamilton tombent d'accord !

A l'arrivée du Grand Prix du Canada dimanche, Lewis Hamilton et Max Verstappen semblaient très heureux de se retrouver sur le podium, mais cela n'a rien changé à leur ressenti concernant l'évolution de la Formule 1 et la nouvelle règlementation. Les deux rivaux sont, pour une fois, sur la même longueur d'onde.
Depuis le début de saison et l'arrivée d'une nouvelle réglementation, les pilotes sont régulièrement très critiques sur l'évolution de la Formule 1. Après le Grand Prix du Canada, qui a pourtant offert un beau spectacle, et malgré une deuxième place à l'arrivée dimanche à Montréal, Lewis Hamilton s'est d'ailleurs lâché sur ces nouvelles monoplaces, assurant qu'il prenait beaucoup moins de plaisir qu'auparavant.
Lewis Hamilton fracasse l'évolution de la Formule 1...
« Ce n’est absolument pas naturel, c’est certain. À mon avis, cela reste une sensation étrange. On accélère, on ouvre le système, et puis la puissance s’effondre à mi-ligne droite et les tours/min commencent à chuter. Ce n’est pas l’essence même du sport automobile. Le moteur devrait hurler jusqu’au bout de la ligne droite et continuer à pousser sans cesse. C’est ce qu’ils faisaient à l’époque des V8 ou des V10. Ils poussaient et poussaient encore. C’est un nouvel élément de course qui n’existait pas avant, et c’est peut-être pour cela que c’est... Au final, la voiture a fondamentalement une meilleure conception globale, ce qui nous permet de faire la course, de nous rapprocher et de nous suivre de près, et c’est la meilleure partie. L’aspect puissance est moins excitant, selon moi », a lancé le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nexgten-auto.com, avant que Max Verstappen n'aille dans son sens également.
... Max Verstappen est d'accord !
« Pour ma part, même cette saison, j’ai évidemment couru dans différents types de voitures, et particulièrement au Nürburgring, ce qui me rappelle à quel point le sport automobile peut être pur et les courses fantastiques. Donc, oui, quand je reviens en Formule 1, la réalité ici est que la plupart des pilotes sont les meilleurs au monde. Même si vous nous donniez une voiture de location, nous assurerions le spectacle et nous nous battrions très dur. En ce sens, cela n’a rien à voir avec les règles. Pour moi, la F1 doit simplement retrouver de la pureté et j’espère vraiment que ce qu’ils essaient de faire pour l’année prochaine va aboutir. C’est le strict minimum nécessaire pour rendre les choses un peu plus naturelles et revenir un peu à la normale, ou du moins à une course un peu plus pure. Mais comme je l’ai dit, en tant que pilotes, donnez-nous n’importe quelle voiture, nous ferons toujours la course et nous assurerons le spectacle. Peu importe si les gens disent : Oh, mais regardez maintenant, le spectacle est génial, les voitures se battaient… cela n’a rien à voir avec la monoplace. Il faut juste que ce soit plus authentique », assure à son tour le pilote Red Bull.