«Ce n’était pas le bon moment...» : Un proche de Habib Beye balance sur son échec à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que de nombreux changements se préparent à l’OM, Habib Beye devrait prochainement être démis de ses fonctions. L’ancien joueur phocéen, arrivé en février, n’a pas réussi à relancer une équipe en perdition, un échec évoqué par l’un de ses proches dans les colonnes de La Provence.

Déterminé à entraîner un jour l’OM, club dans lequel il avait évolué entre 2003 et 2007, Habib Beye s’imaginait sûrement vivre une aventure différente dans la cité phocéenne. Nommé en février pour succéder à Roberto De Zerbi, le Sénégalais n’a pas réussi à se hisser dans les quatre premières places de la Ligue 1 et devrait déjà plier bagage dans les prochains jours. L’un de ses proches témoigne sur cet échec, dans les colonnes de La Provence.

« Ce n’était pas le bon moment de prendre cette équipe » « Le problème, c’est le timing, ce n’était pas le bon moment de prendre cette équipe, pas à cet instant d’une telle saison », explique un intime de Habib Beye, comprenant néanmoins le choix de l’ancien défenseur : « Peut-on refuser l’OM ? »