«Ce n’était pas le bon moment...» : Un proche de Habib Beye balance sur son échec à l’OM

Alors que de nombreux changements se préparent à l’OM, Habib Beye devrait prochainement être démis de ses fonctions. L’ancien joueur phocéen, arrivé en février, n’a pas réussi à relancer une équipe en perdition, un échec évoqué par l’un de ses proches dans les colonnes de La Provence.
Déterminé à entraîner un jour l’OM, club dans lequel il avait évolué entre 2003 et 2007, Habib Beye s’imaginait sûrement vivre une aventure différente dans la cité phocéenne. Nommé en février pour succéder à Roberto De Zerbi, le Sénégalais n’a pas réussi à se hisser dans les quatre premières places de la Ligue 1 et devrait déjà plier bagage dans les prochains jours. L’un de ses proches témoigne sur cet échec, dans les colonnes de La Provence.
« Ce n’était pas le bon moment de prendre cette équipe »
« Le problème, c’est le timing, ce n’était pas le bon moment de prendre cette équipe, pas à cet instant d’une telle saison », explique un intime de Habib Beye, comprenant néanmoins le choix de l’ancien défenseur : « Peut-on refuser l’OM ? »
« Une deuxième saison pouvait commencer si on battait Toulouse »
Du côté du Centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, on estime que l’aventure marseillaise de Beye aurait pu être différente si le TFC n’avait pas arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France le 4 mars dernier (2-2, 4 tab à 3) : « Habib, en bon manager, demandait du calme dans le vestiaire, véhiculait son amour du club. Il intimait aux joueurs de mettre la pression aux adversaires ce qui permettrait de transporter le stade. Une deuxième saison pouvait commencer si on battait Toulouse. »
Malheureusement pour Habib Beye, cette « deuxième saison » n’a jamais vu le jour sous ses ordres, l’Olympique de Marseille se montrant irrégulier jusqu’à la fin de cet exercice, l’empêchant de retrouver la Ligue des champions et privant son entraîneur d’une deuxième année sur la Canebière.