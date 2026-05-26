«Il est courtisé», le RC Lens balance sur l'avenir de Pierre Sage !

Alexis Brunet

Après une saison tout simplement exceptionnelle avec une deuxième place en Ligue 1 et un titre en Coupe de France, bon nombre de joueurs du RC Lens seront convoités lors du mercato. C’est également le cas de l’entraîneur Pierre Sage, qui est courtisé par certaines formations, comme l’a révélé le directeur sportif des Sang et Or, Jean-Louis Leca.

Cette saison, le principal concurrent du PSG en Ligue 1, ce n’était pas l’OM ni l’AS Monaco, mais bien le RC Lens. Malgré un budget beaucoup moins important que certains cadors du championnat, les protégés de Pierre Sage ont terminé à la deuxième place, à seulement six points du club de la capitale. Forcément certains Lensois ont brillé et ils seront donc courtisés lors du mercato estival.

« Pierre est courtisé » Déjà très performant à l’OL, Pierre Sage a prouvé encore une fois qu’il faisait partie des meilleurs entraîneurs de France. Le technicien de 47 ans est donc très courtisé, comme l’a révélé le directeur sportif du RC Lens Jean-Louis Leca dans l’émission Rothen s’enflamme. « Les gens parlent beaucoup. Pierre est courtisé, c’est normal, c’est un très bon entraîneur. Beaucoup de gens chez nous sont courtisés. Après, il y a des contrats et Pierre a toujours été honnête. Il n’est jamais venu me dire : "Je veux partir". Pierre se sent bien où il est. »